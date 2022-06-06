На рынке вторичной недвижимости Новосибирска в мае условия диктовал покупатель

Медианная цена сделки на вторичном рынке в Новосибирске в мае уменьшилась на 2,1 % по сравнению с апрелем текущего года, и составила 97 114 рублей за метр квадратный. Средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 3,3 %, двухкомнатных — на 1,7 %. Такие данные, собранные аналитическим центром агентства недвижимости «Жилфонд», привела пресс-служба компании.

По итогам мая 2022 года по сделкам, проведённым агентами, работающими под брендом компании в Новосибирске, были зафиксированы следующие цены:

99 275 руб. за м² — на однокомнатные;

95 506 руб. за м² — на двухкомнатные;

93 238 руб. за м² — на трёхкомнатные;

97 114 руб. за м² — медианная цена сделки.

Для сравнения — цены на вторичные квартиры в Новосибирске за апрель 2022 года, по данным аналитиков «Жилфонда»:

102 694 руб. за м² — на однокомнатные;

97 150 руб. за м² — на двухкомнатные;

83 735 руб. за м² — на трёхкомнатные;

99 240 руб. за м² — медианная цена сделки.

— С апреля наступил рынок покупателя и ушёл рынок продавца, т. е. объём предложения начал превышать уровень спроса. Например, на сайте «Домклик» в мае число объявлений о продаже недвижимости в Новосибирской области увеличилось на 22 % по сравнению с апрелем и на 38 % по сравнению с мартом, — говорит управляющий международным агентством недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский. — С середины мая рынок начал потихоньку восстанавливаться. Постепенно увеличивается количество обращений, звонков. Хотя на прежний уровень рынок ещё не вышел.

Напомним, в мае редакция приводила комментарий руководителя агентства RID Analytics Елены Ермолаевой. По ее наблюдению, в апреле в Новосибирске наблюдалось снижение цен на новостройки – впервые за 27 месяцев, но на вторичке цены продолжали расти.

Ранее редакция рассказывала, что застройщики отказываются от квартир с отделкой.