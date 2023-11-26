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Услугами самозанятых пользуется половина компаний и предпринимателей

  • 26/11/2023, 16:00
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Услугами самозанятых пользуется половина компаний и предпринимателей
Бизнес настаивает на расширении видов деятельности, которыми разрешено заниматься самозанятым и повышении объема их годового дохода.

«ОПОРА РОССИИ» провела опрос предпринимателей и компаний России, чтобы выяснить, как бизнес взаимодействует с самозанятыми. Всего было опрошено около 800 респондентов из самых разных сфер бизнеса — от консалтинга и торговли до обрабатывающей промышленности и производства пищевых товаров.

— Как выяснилось в ходе анализа полученных результатов, услугами самозанятых пользуется половина опрошенных, причем более 40% из них — на регулярной основе, —отмечают в «ОПОРЕ РОССИИ». — Сотрудничеством с самозанятыми полностью довольны 64% из тех, кто пользовался их услугами.

10% от общего числа респондентов ответили, что хотели бы обратиться к самозанятым, но не могут по разным причинам.

В топ-5 отраслей, которые наиболее часто обращаются за услугами к самозанятым, вошли туризм и гостиницы, ИТ, ЖКХ, консалтинг и транспортные услуги. Бизнес в сферах индустрии красоты, строительства (ремонта) и образования относится к сотрудничеству с самозанятыми более настороженно. За их услугами обращались менее 25% компаний отрасли.

—  Более чем в половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. На удаленную работу или сезонную работу их берут намного реже — 33,4% и 17,1%, — констатируют в «ОПОРЕ РОССИИ».

Интересно, что 16,6% опрошенных предпринимателей и компаний сообщили, что к ним приходили с проверками в связи с тем, что они сотрудничают с самозанятыми. В 90% случаев это были проверки налоговой. При этом только в 17% случаев налоговики выписывали штрафы, доначисляли налоги и требовали от проверяемых переквалифицировать отношения с самозанятыми.

Значительная часть опрошенных «ОПОРОЙ РОССИИ» предлагает расширить виды деятельности, которым разрешено заниматься самозанятым. В списке предложений снижение срока «не взаимодействия с бывшими сотрудниками» двух лет до одного года и повышение объема годового дохода самозанятых. Отдельно респонденты отмечали проблему банковских переводов. В частности, сейчас при оплате услуг самозанятого банком взимается комиссия, предусмотренная для переводов физическим лицам. Многие опрошенные предприниматели отметили этот факт как препятствие для работы с самозанятыми и считают важным сделать комиссию, как для переводов юридическим лицам.

По итогам 6 месяцев 2023 года в  Новосибирской области было зарегистрировано более 164,2 тысяч плательщиков, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) или 6% от числа жителей. Чаще всего НПД жители Новосибирской области применяют при осуществлении розничной торговли по почте или по сети Интернет (8%), автомобильных грузовых перевозках (4%), разработке компьютерного программного обеспечения (3%) и других видах деятельности, уточняли в пресс-службе УФНС по региону. Согласно опросам. Стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев. Максимально возможный годовой доход для самозанятого гражданина — 2,4 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области. 

Фото freepik

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самозанятые Опора России


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