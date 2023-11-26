Услугами самозанятых пользуется половина компаний и предпринимателей

«ОПОРА РОССИИ» провела опрос предпринимателей и компаний России, чтобы выяснить, как бизнес взаимодействует с самозанятыми. Всего было опрошено около 800 респондентов из самых разных сфер бизнеса — от консалтинга и торговли до обрабатывающей промышленности и производства пищевых товаров.

— Как выяснилось в ходе анализа полученных результатов, услугами самозанятых пользуется половина опрошенных, причем более 40% из них — на регулярной основе, —отмечают в «ОПОРЕ РОССИИ». — Сотрудничеством с самозанятыми полностью довольны 64% из тех, кто пользовался их услугами.

10% от общего числа респондентов ответили, что хотели бы обратиться к самозанятым, но не могут по разным причинам.

В топ-5 отраслей, которые наиболее часто обращаются за услугами к самозанятым, вошли туризм и гостиницы, ИТ, ЖКХ, консалтинг и транспортные услуги. Бизнес в сферах индустрии красоты, строительства (ремонта) и образования относится к сотрудничеству с самозанятыми более настороженно. За их услугами обращались менее 25% компаний отрасли.

— Более чем в половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. На удаленную работу или сезонную работу их берут намного реже — 33,4% и 17,1%, — констатируют в «ОПОРЕ РОССИИ».

Интересно, что 16,6% опрошенных предпринимателей и компаний сообщили, что к ним приходили с проверками в связи с тем, что они сотрудничают с самозанятыми. В 90% случаев это были проверки налоговой. При этом только в 17% случаев налоговики выписывали штрафы, доначисляли налоги и требовали от проверяемых переквалифицировать отношения с самозанятыми.

Значительная часть опрошенных «ОПОРОЙ РОССИИ» предлагает расширить виды деятельности, которым разрешено заниматься самозанятым. В списке предложений снижение срока «не взаимодействия с бывшими сотрудниками» двух лет до одного года и повышение объема годового дохода самозанятых. Отдельно респонденты отмечали проблему банковских переводов. В частности, сейчас при оплате услуг самозанятого банком взимается комиссия, предусмотренная для переводов физическим лицам. Многие опрошенные предприниматели отметили этот факт как препятствие для работы с самозанятыми и считают важным сделать комиссию, как для переводов юридическим лицам.

По итогам 6 месяцев 2023 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 164,2 тысяч плательщиков, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) или 6% от числа жителей. Чаще всего НПД жители Новосибирской области применяют при осуществлении розничной торговли по почте или по сети Интернет (8%), автомобильных грузовых перевозках (4%), разработке компьютерного программного обеспечения (3%) и других видах деятельности, уточняли в пресс-службе УФНС по региону. Согласно опросам. Стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев. Максимально возможный годовой доход для самозанятого гражданина — 2,4 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области.