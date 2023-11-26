Сибирячка Анна Кондрюкова делает бизнес на латинских танцах

В 2016 году Анна Кондрюкова открыла в Новосибирске школу латинских танцев. Тогда в студии было представлено три танцевальных направления, а в штате работало шесть преподавателей. Сегодня предпринимательница владеет двумя студиями, где работают 22 хореографа и представлены 16 стилей, в том числе бачата, сальса, бразильский зук, аргентинское танго и хастл, рассказывает пресс-служба центра «Мой бизнес».

За 8 лет существования танцевального бизнеса предпринимательница не раз сталкивалась с кризисными периодами. Во время пандемии ее бизнес потерял порядка 50% клиентов: многие не были готовы продолжать занятия онлайн. Непростой период был связан и с блокировкой популярной соцсети в 2023 году. Как отметила предпринимательница, площадка приносила много лидов и фактически полностью обеспечивала студию заявками. Тогда Анна Кондрюкова начала осваивать новые каналы продвижения.

— Я стала налаживать сеть партнерских коллабораций. Мы обменивались сертификатами, усилили направление контекстной рекламы. Мое участие в конференциях, мастер-классах и фестивалях города стало более активным, — поясняет Анна.

Предпринимательница также обратилась за господдержкой для создания нового сайта на условиях софинансирования.

— В 2023 году мы провели ребрендинг и специально под него заказали разработку лендинга. Надо сказать, что он приносит очень хорошие плоды! Оттуда идет приличный пул заявок, — поделилась она.

Судя по группе студий ВКонтакте, у проекта Анна Кондрюковой более 7 тысяч подписчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец Вася Волошин выиграл в федеральном танцевальном конкурсе.