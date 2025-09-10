Рекламодателям

Цифровые помощники запишут пациента на прием, повысят качество диагностики и избавят врачей от заполнения документов

  • 10/09/2025, 15:45
Цифровая медицина становится неотъемлемой частью диагностики, терапии и профилактики заболеваний

Ключевую роль в этих изменениях играют медицинские данные – от электронных медкарт и генетических профилей до массивов биомедицинской информации из носимых устройств и мобильных приложений.

В рамках XII Российского форума биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово 23-26 сентября состоится круглый стол «Здравоохранение в эпоху больших данных: вызовы и возможности», где будут рассмотрены современные подходы к сбору, хранению, анализу и использованию медицинских данных, а также вопросы этики, приватности и интеграции новых цифровых решений в клиническую практику.

Цифровизация успешно внедряется сегодня в качестве инструмента для работы с маршрутизацией и снятием нагрузки с различных звеньев здравоохранения. Пациент может обратиться через приложение к цифровому помощнику, ответить  на вопросы искусственного интеллекта (ИИ) и на основе анализа полученных данных о симптомах, получить направление сразу к профильному специалисту, не нагружая первичное звено, не занимая очередь к терапевту и параллельно, получив рекомендации, снизить уровень своей тревоги.

Цифровые помощники врача, в свою очередь, нацелены на повышение качества диагностики, они помогут, во-первых, снять с него нагрузку на заполнение документации во время приема – за него это сделает программа на основе ИИ, которая заполнит результаты анализов и обследований пациента в соответствующие графы медицинской информационной системы, а доктор может сосредоточиться на осмотре пациента и постановке диагноза.

«В радиологии набирают популярность помощники врача в принятии решений алгоритмы ИИ, которые могут работать с изображениями и могут изучать снимки (рентген, КТ, маммография, МРТ) за врачом или до врача и оценивать, что на нем можно найти для постановки диагноза. Врач смотрит снимки внимательно и знает, что искать, используя опыт и клиническое мышление, а ИИ помогает подтвердить найденное, как независимый и объективный источник второго мнения. Также ИИ не сфокусирован на конкретной проблеме диагностического поиска и может обнаружить сопутствующие проблемы или признаки другой нозологии на снимке, на которые человек может не обратить внимания, поскольку занят конкретным решением одной диагностической задачи. Врач устает за смену, может что-то пропустить, и здесь ИИ, который не знает усталости, помогает человеку сохранять концентрацию, как дополнительный контроль качества. Но он именно помощник, а не замена врача», – рассказывает Анастасия Патрикеева, PhD, Product Lead B2b, СберЗдоровье.

Эксперты наблюдают сегодня настоящую трансформацию здравоохранения: технологии меняют саму философию медицины, переводя акцент на персонализированные и превентивные подходы. Для инвесторов крайне важно поддерживать решения, которые не только хранят, но и осмысленно анализируют медицинские данные с максимальным уважением к приватности пациентов – именно данные становятся фундаментом новых медицинских сервисов, от точной диагностики до индивидуальных маршрутов лечения.

«В России уже появляются успешные технологические компании, использующие искусственный интеллект для повышения качества диагностики и мониторинга здоровья, и рост таких проектов год от года впечатляет. Однако для масштабного внедрения инноваций необходимо найти баланс между технологическим прорывом, интересами пациентов и требованиями законодательства. Я убеждена, что опора на лучшие международные практики, открытый диалог между государством, бизнесом и научным сообществом, а также внимание к этическим аспектам откроют перед нашей страной уникальные возможности для лидерства в цифровом здравоохранении», – отмечает Мария Королькова, инвестиционный менеджер, ведущий эксперт частной инвестиционной компании KAMA FLOW.

Участники круглого стола обсудят пути развития цифровой медицины, вызовы внедрения инноваций в российских и международных реалиях, примеры лучших практик и перспективы персонализированного здравоохранения на базе больших данных. Модератором сессии выступит Мария Галямова, руководитель инфраструктурного центра Healthnet Национальной технологической инициативы.

Фото предоставлено организаторами. Автор фото: Бато Дамдинов

