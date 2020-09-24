В Новосибирской области в августе оживление потребительского спроса ускорило инфляцию

В августе годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 3,4% после 3,2% в июле, продолжая находиться ниже значений по СФО и России. На увеличение инфляции повлияли восстановление отложенного потребительского спроса, а также ослабление рубля. При этом сдерживающее влияние на темпы роста цен оказывала высокая самообеспеченность Новосибирской области продовольственной продукцией собственного производства, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— В августе годовая продовольственная инфляция сохранилась на уровне июля (3,9%). Расширение предложения продуктов питания местных производителей привело к удешевлению яиц, курицы, картофеля, капусты, а также уменьшению темпов прироста цен на творог, макаронные изделия, мясные полуфабрикаты в годовом выражении. Поступление в августе нового, большего, чем в прошлом году, урожая яблок из Средней Азии (Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии) замедлило рост цен на них, — говорится в сообщении.

Вместе с тем продолжилось замедление снижения цен на сахар, связанное, в том числе, с сокращением посевных площадей сахарной свеклы в 2020 году из-за перепроизводства (в 2019 году был рекордный урожай сахарной свеклы, который способствовал перепроизводству сахара в России).

Отмечается, что увеличение спроса со стороны населения после снятия части ограничений на деятельность кафе и ресторанов (до 10 августа работали только в формате «летних площадок») привело к некоторому ускорению роста цен на продукцию предприятий общественного питания.

— Возобновление в августе работы детских садов, кафе и ресторанов обусловило рост спроса на продукты, вследствие чего увеличились темпы прироста цен на кисломолочную продукцию, сыры, говядину, мясо- и рыбопродукты, замедлилось снижение цен на свинину, — констатировали в пресс-службе.

Годовая непродовольственная инфляция ускорилась до 2,5% после 1,9% в июле. Рост спроса населения на фоне ослабления рубля привел к увеличению темпов прироста цен на холодильники, электрочайники, ноутбуки, персональные компьютеры.

Продолжилось ускорение роста цен на газомоторное топливо, автомобильный бензин, что связано с восстановлением деловой активности бизнеса, а также увеличением числа межрегиональных поездок в туристических целях (в том числе после снятия карантинных мер в соседних регионах).

Годовая инфляция в сфере услуг несколько ускорилась до 3,9% после 3,7% в июле. Увеличились темпы прироста цен на услуги такси. Перевозчики изменили стоимость своих услуг в связи с подорожанием бензина, а также импортных комплектующих и запчастей.

При этом, замедлилось снижение цен на услуги внутреннего туризма на фоне роста спроса со стороны населения.

В августе годовая инфляция в СФО ускорилась до 3,5% после 3,3% в июле, находясь несколько ниже общероссийского показателя (3,6%). Увеличению инфляции способствовала возросшая потребительская активность населения после снятия ограничительных мер на деятельность бизнеса в большинстве отраслей, а также ослабление рубля.

— В целом по России годовая инфляция в августе увеличилась на 0,2 п.п. до 3,6%. Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, дезинфляционное влияние спроса более выраженно проявится в конце 2020 года и далее в 2021 году, в том числе по мере постепенного прекращения действия антикризисных мер Правительства и Банка России и удовлетворения отложенного спроса. Масштаб этого влияния будет существенно зависеть от последствий пандемии для потенциала российской экономики. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,7–4,2% с последующим замедлением до 3,5–4,0% в 2021 году. Далее инфляция будет поддерживаться на цели вблизи 4%,— говорится в сообщении пресс-службы.

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