Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

В то время как Новосибирск теряет спортивные объекты, большинство городов-миллионников демонстрируют уверенный рост. Так, Красноярск вошёл в тройку лидеров по росту спроса на спортклубы (+32,6% к апрелю 2025 года). Уфа показала лучшую динамику по приросту числа спортивных организаций (+11,1%), а Нижний Новгород поднялся сразу по двум параметрам: рост числа объектов (+10,1%) и взрывной рост интереса жителей (+41,1%).

В 16 городах-миллионниках не менее 83% жителей живут в 15-минутной шаговой доступности от спортивных клубов и центров. Лидерами по этому показателю стали Москва (98%), Санкт-Петербург (97%), Ростов-на-Дону (96,4%), Красноярск (94,7%) и Нижний Новгород (93,8%). Новосибирск, несмотря на высокую плотность объектов на душу населения, в этот топ-5 не вошёл. Это говорит о том, что городская структура распределения спортивных клубов неравномерна: в одних районах их много, в других — дефицит.

При этом интерес пользователей к спортивным клубам, по данным 2ГИС, вырос на 13,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Люди всё активнее ищут, где можно заниматься спортом рядом с домом. Если тенденция к сокращению спортивных секций в Новосибирске продолжится, а спрос продолжит расти, город может быстро потерять своё преимущество. Это приведёт к дефициту мест и росту цен на абонементы.

