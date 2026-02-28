Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Отношение россиян к выбору презентов на Международный женский день изменилось. Традиционные наборы из конфет и цветов перестали быть универсальным решением. К таким выводам пришли аналитики сервиса ЮMoney на основе опроса, организованного в преддверии праздника.

Исследование показало, что современные женщины все чаще отказываются от бесполезных сувениров. Почти половина опрошенных дам (49%) назвали такие презенты нежелательными. Статуэтки и прочие «пылесборники» больше не вызывают былого умиления, уступая место практичности. В список неоднозначных сюрпризов попала и бытовая техника: 23% мужчин уже осознали, что кухонная утварь — не лучший способ поздравить с праздником весны, и 20% женщин с ними в этом солидарны.

Особое место в антирейтинге занял цифровой этикет. Стремление к упрощению коммуникации сыграло злую шутку: и мужчины (31%), и женщины (26%) сочли отправку эмодзи-букетов или простых открыток в мессенджерах проявлением неуважения.

— В эпоху цифровизации индивидуальный подход ценится гораздо выше шаблонной реакции, — говорят аналитики.

Опрос показал, что большинство мужчин (48%) при выборе подарка полагаются исключительно на собственный вкус, тогда как женщины становятся прагматичнее. 46% опрошенных дам предпочли бы получить деньги, чтобы распорядиться ими самостоятельно. 38% мечтают о ювелирных украшениях, а 36% — о новых гаджетах, таких как смартфоны или ноутбуки. Классический же набор из цветов и сладостей, который выбирают 70% мужчин, считают желанным лишь 30% женщин.

Что касается бюджета, то большинство опрошенных укладывается в сумму от 3 до 7 тысяч рублей — такой диапазон выбрали по 29% мужчин и женщин. Более экономичный вариант (от 1 до 3 тысяч рублей) предпочитают 36% мужчин и 23% женщин. При этом мужчины подходят к празднованию ответственнее: 50% из них обязательно отмечают этот день, тогда как среди женщин этот показатель составляет только 38%.

— Для мужчин праздник остаётся важным ритуалом проявления заботы, в то время как женщины всё чаще воспринимают его как повод для встречи с подругами (40% женщин покупают подарки для них) или просто как дополнительный выходной, — констатируют эксперты.

Изменилась и психология дарения. Несмотря на то, что 78% мужчин и 47% женщин по-прежнему уверены, что главное — это внимание, само понятие внимания трансформировалось.

— Теперь это не просто факт поздравления, а доказательство того, что даритель знает вкусы и потребности человека, — отмечают аналитики.

Слишком формальный подход или подарок с неприятным подтекстом, вроде абонемента в спортзал, способны скорее огорчить, чем обрадовать современных россиянок.

