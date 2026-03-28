Новосибирцы предпочитают дарить гастрономические подарки

Выбор презента часто становится задачей со звездочкой: хочется одновременно удивить, проявить внимание и не ошибиться. Традиционные подходы, когда подарок ассоциировался исключительно с материальным предметом, постепенно уходят в прошлое.

Сегодня все большее значение приобретает эмоциональная составляющая — впечатления, забота о близких, возможность подарить время для себя. Этот тренд особенно заметен в крупных городах, где ритм жизни делает личное время главной ценностью. Об этом редакции рассказали в финтех-компании ЮMoney, которая совместно с маркетплейсом цветов и подарков Flowwow провела исследование предпочтений россиян в период весенних праздников.

Исследование показало, что жители Новосибирской области выбрали яркое и «вкусное» направление. Местные покупатели активно отдавали предпочтение крафтовым десертам и эстетичным сладостям. Спрос на торты ручной работы вырос на 60% по сравнению с прошлым годом — средний чек такого подарка составил 3 000 рублей.

Также в регионе оказались востребованы подарочные сертификаты, которые позволяют человеку самостоятельно выбрать то, что ему действительно нужно. Количество покупок в этой категории увеличилось на 54% при среднем чеке 2 040 рублей. В тройку лидеров вошла и клубника в шоколаде: рост спроса достиг 47%, а средняя стоимость набора составила 2 693 рубля.

При этом в период февральских и мартовских праздников аналитики выявили заметные региональные различия. Если в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге основным трендом стали инвестиции в отдых и услуги красоты (в Северной столице число онлайн-оплат спа-услуг выросло на 64%), а в Казани — ресторанный бум с двукратным ростом бронирований, то в Новосибирске и Краснодаре абсолютным хитом оказалась эстетичная гастрономия.

