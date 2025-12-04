Высокая степень заразности: врачи сообщили о распространении в Новосибирске гонконгского гриппа

В Новосибирской области распространяется вирус гриппа A(H3N2), также называемый гонконгским гриппом. Он известен тем, что может вызывать серьезные осложнения и наиболее опасен для пожилых людей, детей, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Согласно данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, за последнюю неделю лабораторными методами при исследовании материалов от больных в 41 городе был выявлен грипп A(H3N2). Новосибирск в числе этих городов. Роспотребнадзор также сообщает, что на долю этой разновидности вируса приходится большая часть заражений в текущем эпидсезоне.

— Действительно, мы сейчас видим распространение гриппа A(H3N2). Данный серотип есть в сезонных вакцинах этого года. То есть защита от него существует. Что касается диагностики, то для пациентов, которые заболевают гриппом, тип вируса знать не нужно. Эта информация нужна Роспотребнадзору и научным институтам для дальнейшего прогнозирования и определения состава вакцин на следующий сезон. И, конечно, информация нужна лечащему врачу. Чем раньше он ее получит, тем лучше. Во-первых, это связано с карантинными мероприятиями, а во-вторых, важно с точки зрения терапии. Для лечения гриппа есть достаточно эффективные этиотропные препараты, но они назначаются в первые 36−48 часов от начала заболевания. То есть у нас времени очень мало — полтора дня. Соответственно, если у человека, допустим, зафиксирован грипп и через 2−3 дня заболевают его родственники, тут все понятно становится, и врач назначает препарат. В любом случае и для диагностики, и для своевременного лечения важно не затягивать с обращением к врачу, — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Гонконгский грипп обладает высокой степенью заразности, сравнимой с другими сезонными штаммами гриппа. Врачи объясняют, что он очень заразен в условиях коллективов (офисы, школы, общественный транспорт), но его контагиозность значительно ниже, чем у самых заразных вирусов вроде кори или последних штаммов COVID-19. Тем не менее именно из-за высокой скорости распространения ежегодная вакцинация, ношение масок и гигиена рук остаются критически важными мерами для предотвращения эпидемии.

Ранее редакция сообщала, что в медицинских учреждениях Новосибирской области ввели масочный режим.