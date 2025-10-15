В Новосибирске продолжают регистрировать тяжелые случаи постковидного синдрома

Новосибирские врачи продолжают фиксировать случаи постковидного синдрома, в том числе тяжелые и требующие длительной реабилитации. В мае 2023 года ВОЗ объявила о прекращении пандемии COVID-19, но вирус никуда не исчез и по-прежнему влияет на жизнь людей.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией больше не публикует еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Это объясняют тем, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В 2025 году ковид продолжают регистрировать. Врачи говорят, что он крайне редко сейчас приводит к тяжелым пневмониям и в целом протекает не так тяжело, как в годы пандемии. Но последствия ковида по-прежнему остаются очень серьезной проблемой.

— Любой ковид может приводить к последствиям, требующим реабилитации. Институт терапии и профилактической медицины — филиал ИЦиГ СО РАН занимается этой проблемой с июня месяца 2020 года. Ученые установили, что был ряд пациентов, которые не переболели COVID, а были просто носителями. Они пришли к нам на обследование, вместе со своими родственниками, которые перенесли ковид. И оказалось, что у тех, кто был просто носителем, показатели липидного обмена, показатели углеводного обмена гораздо хуже, чем у тех, кто болел ковидом. Потому те, кто перенес ковид, наблюдались, лечились. А у носителей острых состояний не было, но вирус, проникнув в организм, оказывал свое действие. Организм справился с выраженными клиническими проявлениями ковида, но не смог справиться с теми изменениями, к которым привел вирус. По нашим данным, до 80% людей, перенесших ковид, могут столкнуться с постковидным синдромом. Он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Надо помнить ещё о том, что у части пациентов вирус остался в организме, подобно тому как остается в вирус герпеса или микобактерии туберкулеза. Соответственно, возможна хронизация этого процесса и волнообразное рецидивирование, в том числе ковида ещё тех форм и вариантов, которые были в годы пандемии, — сообщила Infopro54 доктор медицинских наук, заместитель руководителя НИИ терапии и профилактической медицины — филиала ИЦиГ СО РАН, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией НГМУ Ирина Логвиненко.

Клиническая картина постковидного синдрома (лонгковида) крайне разнообразна и может затрагивать практически все системы организма. По словам врачей, последствия бывают настолько серьезными, что приводят к инвалидизации пациентов, ранее не имевших хронических патологий.

— Постковидный синдром может проявляться по-разному. Это может быть поражение сердечно-сосудистой системы, в том числе вновь возникшая ишемическая болезнь сердцf гипертоническая болезнь, это может быть вновь возникший сахарный диабет. Это может быть поражение тазобедренных суставов вплоть до некроза головки тазобедренной кости. Это могут быть нарушения когнитивных расстройств, обострение или вновь проявившиеся психические заболевания, — говорит Ирина Логвиненко.

Последствия свежих, зарегистрированных в текущем году, случаев COVID-19, ученым еще предстоит оценивать и изучать. Но уже они с уверенностью говорят о том, что реабилитация пациентов с постковидным синдромом актуальности не потеряет. Для выстраивания помощи пациентам, нужна тщательная диагностика и определение так называемой шкалы реабилитационной маршрутизации. Это позволяет определить, какой именно тип помощи необходим конкретному пациенту – амбулаторный, стационарный или санаторно-курортный.

Ранее редакция рассказывала о том, в каких случаях врачи считают необходимым тестирование на COVID-19.