«Никто не ждал вирус так рано»: жители Новосибирска скупают подорожавшие тесты для диагностики гриппа и ковида

В Новосибирске резко вырос спрос на экспресс-тесты для выявления гриппа и COVID-19. Это уже привело к росту цен на эту продукцию. Согласно данным аптечных онлайн-сервисов, за неделю тесты подорожали примерно на 60 рублей.

Журналист Infopro54 обзвонил более десяти новосибирских аптек и выяснил, что в части из них экспресс-тесты уже закончились. Фармацевты говорят, что аптеки не ожидали такого спроса и не формировали больших запасов: в прошлому году тесты для выявления респираторных инфекций были менее востребованы. В текущем году в связи с распространением гонконгского гриппа диагностика стала более массовой.

— В целом, я за тест-системы. Чем раньше, будет поставлен диагноз, тем лучше. Если это сделано в первые один — два дня, то мы можем назначить препараты, которые борются именно с вирусом гриппа. Если начать принимать их позже, нужного эффекта уже не будет. Но проблема в том, что экспресс-тесты не всегда показывают истинную картину: результат по тесту отрицательный, а клиническая картина гриппозная и лабораторные исследования грипп подтверждают. Возможно, это связано с тем, что забор материала проводится с нарушением. Но, повторю, тесты — рабочий инструмент, сейчас на подъеме заболеваемости их используют и сами заболевшие, и медицинские учреждения для оперативной постановки диагноза, — рассказала Infopro54 врач-педиатр Елена Щербицкая.

Сейчас в Новосибирске люди заболевают семьями, коллективами. Эпидемиологи подчеркивают, что заболеваемость гриппом еще не достигла своего пика, рост числа случаев прогнозируют как минимум до конца декабря.

— Грипп начали регистрировать с середины ноября. Никто не ждал вирус так рано. Протекает заболевание достаточно типично: высокая температура, мышечные боли, слабость, сухой кашель. У детей бывает рвота и другие проявления со стороны ЖКТ. Температура в большинстве случаев держится до пяти дней. После улучшения может быть вторая волна с повышением температуры. Грипп приводит к различным осложнениям. В этом сезоне у детей после гриппа видим синуситы довольно тяжелые, отиты. Пневмоний пока не было. Все заболевших призываем оставаться дома, выполнять рекомендации врача, не стремится возвращаться к привычной активности сразу как только станет немного легче. Нужно долечиваться, чтобы минимизировать риски осложнений, — говорит Елена Щербицкая.

Кроме гриппа, в регионе циркулирует целый ряд респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Его боятся не меньше, чем гриппа. Врачи называют опасения вполне оправданными: ковид по-прежнему может приводить к серьезным последствиям.

Ранее редакция рассказывала, что поликлиники и больницы Новосибирской области ввели масочный режим.