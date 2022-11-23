В Барнауле обсудили перспективы развития сети киосков «Союзпечать-Алтай»

Глава Барнаула Вячеслав Франк, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун и генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин обсудили перспективы развития сети киосков «Союзпечать-Алтай». Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.
По словам Юрия Пургина, в Барнауле сейчас работает 67 газетных киосков, востребованных у горожан. Но, добавил гендиректор ИД «Алтапресс», такого количества недостаточно. С учетом спроса населения количество киосков нужно увеличить.
— Для этого необходимо определить, где есть потребность в таких павильонах. Возможно, это будут конечные остановки транспорта или общественные территории, прогулочные зоны. Здесь важно учесть интересы и потребности наших граждан. Надо проанализировать и ассортимент, который будет представлен. Возможно, его стоит дополнить информационно-познавательными или образовательными материалами, — заявил мэр Барнаула.
По словам Франка, также нужно предусмотреть, чтобы газетные киоски выглядели современно и органично вписывались в городскую среду.
Юрий Пургин отметил, что «Союзпечать-Алтай» готова внести предложения по новым точкам размещения, эскизным решениям киосков и разнообразию ассортимента.
Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрывает договоры аренды с нестационарными торговыми объектами, торгующими печатной продукцией и сеть таких киосков в городе сокращается.
Фото с сайта мэрии Барнаула
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