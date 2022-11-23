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В Барнауле обсудили перспективы развития сети киосков «Союзпечать-Алтай»

  • 23/11/2022, 12:34
Киоски печатной прессы
Тех киосков печатной прессы, которые уже размещены в городе, недостаточно, заявляют представители отрасли.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун и генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин обсудили перспективы развития сети киосков «Союзпечать-Алтай». Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

По словам Юрия Пургина, в Барнауле сейчас работает 67 газетных киосков, востребованных у горожан. Но, добавил гендиректор ИД «Алтапресс», такого количества недостаточно. С учетом спроса населения количество киосков нужно увеличить.

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Вячеслав Франк поручил проработать вопрос расширения сети газетных киосков.

— Для этого необходимо определить, где есть потребность в таких павильонах. Возможно, это будут конечные остановки транспорта или общественные территории, прогулочные зоны. Здесь важно учесть интересы и потребности наших граждан. Надо проанализировать и ассортимент, который будет представлен. Возможно, его стоит дополнить информационно-познавательными или образовательными материалами, — заявил мэр Барнаула.

По словам Франка, также нужно предусмотреть, чтобы газетные киоски выглядели современно и органично вписывались в городскую среду.

Юрий Пургин отметил, что «Союзпечать-Алтай» готова внести предложения по новым точкам размещения, эскизным решениям киосков и разнообразию ассортимента.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрывает договоры аренды с нестационарными торговыми объектами, торгующими печатной продукцией и сеть таких киосков в городе сокращается.

Фото с сайта мэрии Барнаула

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : Киоски печатной прессы


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