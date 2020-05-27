В этом году в Новосибирской области заготовлено более 150 тысяч кубометров древесины

Предприятия по переработки и заготовке древесины, а также лесовосстановительные работы не останавливаются в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. С начала этого года заготовлено более 150 тысяч и переработано 32,2 тысячи кубических метров древесины, а лесовосстановление проведено на площади 1228 га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в регионе деятельность по заготовке древесины ведут около 40 предприятий, которые не прекратили свою работу в период распространения коронавируса, а даже нарастили объемы производства. Так, с начала 2020 года предприятиями региона заготовлено 153,1 тысячи кубометров древесины и переработано 32,2 тысячи кубометров – это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе лидеров здесь и Ордынский район, где арендаторы лесных участков и ГУП НСО «Ордынский лесхоз» перерабатывают 45,7 тыс. кубометров древесины ежегодно.

Министр отметил, что заготовка древесины для переработки не наносит существенного ущерба лесному фонду Новосибирской области, поскольку ежегодно проводятся лесовосстановительные работы. В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Новосибирской области проведение лесовосстановительных мероприятий запланировано на площади 5852 га, из которых работы проведены на площади 1228 га. В Ордынском районе планируется провести посадку лесных культур на площади 44,2 га, которая полностью выполнена.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области