Искусственный интеллект научили выявлять симптомы COVID-19

Разработчики Dasha AI добавили новую функцию своему роботу — проверку работников на наличие симптомов коронавируса, сообщили в пресс-службе университета. Dasha обеспечивает автоматизацию утренних звонков сотрудникам, чтобы выявить наличие симптомов COVID-19 и оценить, находится ли человек в группе риска или может прийти на работу в период самоизоляции.

По словам разработчиков, новая функция голосового робота может быть актуальна в сферах, где люди продолжают работать во время самоизоляции: здравоохранении, страховании, банковском деле и розничной торговле. В основе алгоритма лежат рекомендуемые принципы защиты ВОЗ.

— Людям не нравится общаться с роботами по телефону. Одна из главных задач была научить робота следить за репликами, реагировать на них. Мы сделали ему человеческий голос, чтобы у собеседника не возникало ощущение бесполезности разговора. Это и стало нашим главным преимуществом перед конкурентами. Это первый робот, который звучит, как настоящий человек, что отражается на конверсии и отношении собеседника. Почти все люди, которые общались с голосовым роботом, не понимали, что говорят с программой, — говорит технический директор Dasha AI и доцент факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Илья Ступаков.

Напомним, что в августе 2019 года новость о молодой компании выпускников и сотрудников НГТУ НЭТИ, которая создает технологии будущего, была опубликована на главной странице популярного американского журнала о технологиях TechСrunch. Первый в мире голосовой робот, который способен моделировать человеческую речь, впечатлил журналистов ведущего американского издания.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ