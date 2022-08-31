В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

Германия не намерена платить компенсации за цены на газ после сокращения объемов поставок российского голубого топлива. Об этом заявил министр экономики бундестага Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает ГЛАС.ru.

— Чего нам точно не хочется, так это того, чтобы компании «халявщики», имеющие солидные прибыли, получали помощь от немецкого правительства, — сообщил Хабек.

Надбавку получат только те компании, которые испытывают в ней нужду. Все остальные компании, которые рассчитывают на помощь от немецкого правительства, будут исключены из списка на субсидирование, отметил глава немецкого Минэнерго.

По его словам, компании-импортёры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии. А чтобы получить льготы, им необходимо компенсировать недостающие объёмы российского газа в достаточной пропорции и отказаться от выплаты премий и дивидендов.

С 1 октября сбор для компаний, пользующихся голубым топливом из России, составит чуть менее 2,5 евроцентов за один кВт/ч. Собранные средства направят на субсидирование компаний-импортеров.

Немецкие импортеры, пострадавшие от сокращения объемов поставок голубого топлива, имеют право на компенсацию части затрат при условии, что договор был заключен до 1 мая 2022 года, заявило руководство газотранспортного оператора Trading Hub Europe.