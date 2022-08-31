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В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

  • 31/08/2022, 11:54
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Германия не намерена платить компенсации за цены на газ
Надбавку получат только те компании, которые испытывают в ней нужду.

Германия не намерена платить компенсации за цены на газ после сокращения объемов поставок российского голубого топлива. Об этом заявил министр экономики бундестага Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает ГЛАС.ru.

— Чего нам точно не хочется, так это того, чтобы компании «халявщики», имеющие солидные прибыли, получали помощь от немецкого правительства, — сообщил Хабек.

Надбавку получат только те компании, которые испытывают в ней нужду. Все остальные компании, которые рассчитывают на помощь от немецкого правительства, будут исключены из списка на субсидирование, отметил глава немецкого Минэнерго.

По его словам, компании-импортёры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии. А чтобы получить льготы, им необходимо компенсировать недостающие объёмы российского газа в достаточной пропорции и отказаться от выплаты премий и дивидендов.

С 1 октября сбор для компаний, пользующихся голубым топливом из России, составит чуть менее 2,5 евроцентов за один кВт/ч. Собранные средства направят на субсидирование компаний-импортеров.

Немецкие импортеры, пострадавшие от сокращения объемов поставок голубого топлива, имеют право на компенсацию части затрат при условии, что договор был заключен до 1 мая 2022 года, заявило руководство газотранспортного оператора Trading Hub Europe.

Фото: pixabay.com — karlherl

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Рубрики :

Регионы: Россия Германия

Теги : политика Германии компенсация за газ бизнес


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