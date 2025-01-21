В Китай из Сибири впервые отправили более пяти тонн халвы

Судя по данным, предоставленным Сибирским таможенным управлением, больше всего сибирские производители поставили на экспорт халвы — 81,8 тонны. При этом партия халвы из Сибири весом 5,5 тонны впервые отгружена в Китай. На втором месте по популярности у экспортеров нуга — 57,6 тонны, на третьем козинаки — 7,7 тонны. Общий вес отгруженных партий сладостей, по сравнению с прошлым годом, вырос в 1,8 раза. Совокупная сумма экспорта составила 20,5 млн. рублей.

— Лидерами в экспорте таких изделий в прошлом году стали предприниматели Кемеровской области и Алтайского края. Отрадно фиксировать экспорт продукции высокой переработки. Для производства восточных сладостей могут использоваться выращенные в Сибири семена подсолнечника, — отметил заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

Помимо Китая, сибирские сладости из орехов и семечек в прошлом году экспортировали еще в 8 стран мира. Нугу чаще всего увозили в Грузию и Азербайджан, а основными покупателями козинаков и халвы стали Таджикистан и Узбекистан.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские производители отправили на экспорт сыра почти на полмиллиарда рублей.