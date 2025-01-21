Семь лет запросил обвинитель для новосибирского ученого-физика Кабова

В Новосибирске на финишную вышло рассмотрение дела в отношении заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН Олега Кабова. 21 января 2025 года в Советском районном суде начались прения сторон. Органы предварительного следствия обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год при проведении работ в рамках реализации федеральной программы в области научных исследований завлабораторией в институте Федерального государственного бюджетного учреждения науки СО РАН в Советском районе г. Новосибирска (ФГБУН СО РАН) и ответственный исполнитель при проведении работ в рамках научного проекта Кабов сфальсифицировал отчеты для получения субсидий.

— Своими действиями Кабов О.А. причинил бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 7 000 000 рублей, — отметили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Государственный обвинитель просил назначить профессору наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере его зарплаты за три года с лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством научными проектами на срок три года.

Сам ученый свою вину отрицает.

В конце декабря в ходе очередного заседания суда ученый-физик обратился с ходатайством о направлении его жалобы директору ФСБ России Александру Бортникову.

Как сообщил в своём телеграм-канале адвокат учёного Геннадий Шишебаров, Кабов обжаловал в суде действия следователей, занимавшихся этим делом.

Следующее заседание по делу назначено на 28 января. В прениях с речами выступит сторона защиты.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский адвокат Шишебаров рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых.