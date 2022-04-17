Я сам хозяин своего желудка: как сказать «нет!» перееданию

Чем опасен лишний вес? Казалось бы, несколько лишних килограммов — не повод бить тревогу. Но к сожалению, это лишь начало порочного пути. Люди с замедленным метаболизмом набирают вес быстро, а вот избавиться от жирового балласта очень сложно. Основной причиной избыточной массы тела и ожирения является переедание. Мы привыкли буквально «заедать» стрессовые ситуации, одиночество, усталость, грусть, депрессию. Как остановиться и сойти с неверного пути?

Разбираем причины

Если цифры на весах неумолимо ползут вверх, а недавно купленные джинсы не удается застегнуть, это нехороший знак. Возможно, вы просто посидели за праздничным столом. Понаблюдайте за своим весом. Если через пару дней после застолья норма вернётся, то можно успокоиться. Но при стабильном наборе лишних килограммов, стоит найти причину этому.

Почему люди полнеют

заболевание

Смена гормонального фона и другие проблемы со здоровьем — частые причины избыточного веса. Чтобы исключить патологические процессы, придется сдать анализы и пройти минимальный перечень обследований. Если на данном этапе вы обнаружите какие-то проблемы, строго следуйте рекомендациям докторов.

стресс

Проблемы на работе, неполадки с машиной, конфликты с родными… Ежедневно нас подстерегают стрессовые ситуации. Приходя домой уставшими и раздраженными, мы в первую очередь идём к холодильнику в поисках поддержки и успокоения. А организму все равно откуда получать долгожданные положительные эмоции, чтобы порадовать нас заветными эндорфинами.

безделье

Чем заняться, когда нечем заняться? Может чайку? А с чем… С бутербродом, конечно! Скука всегда заставляет нас хоть как-то разнообразить бытность. И порой, не в пользу нашей фигуре.

привычки

Для многих из нас выходные стали привычным предлогом поесть разных вкусностей. Сходить в гости — равно посидеть за столом с закусками и разносолами. А что уж говорить про праздники!

В любой ситуации итог один — мы едим и переедаем. Встав однажды на путь обжорства, очень сложно повернуть назад. А впереди ждут проблемы со здоровьем, лишний вес, неприятие себя и масса комплексов.

Как разорвать «порочный» круг

Избыток массы тела — главный спусковой крючок для пересмотра своих привычек и образа жизни в целом. Если проблема лишнего веса вас не беспокоит, но регулярное переедание — ваш постоянный спутник, то стоит своевременно задуматься, а по той ли дорожке вы шагаете?

Для начала нужно признать самому себе, что не всё так безоблачно и просто. Изменить свой привычный рацион питания сложно. Но приложив некоторые усилия над собой, можно добиться колоссальных результатов.

Я больше не обжора: или как перейти на правильное питание

Если вы рассматриваете переход на питание без обжорства, как временную меру (например, чтобы влезть в платье или любимые джинсы), то не ждите от таких марш-бросков стабильных результатов. Наоборот, через какое-то время, вернувшись к привычному рациону, вы скорее всего добавите к своим кг ещё пару-тройку дополнительных. Лишь осознанный подход к своему здоровью может изменить ваши вкусовые пристрастия.

Я сам хозяин своему желудку!

Существуют незыблемые правила, нарушая которые мы несомненно впадаем в бездну переедания:

голодным диетам — однозначное «нет!»

не ходите в магазин на пустой желудок

не принимайте пищу во время просмотра телевизора и просто из скуки

понервничали — бегом в кино (хобби, спорт, творчество, здоровый сон — лучшие лекарства от стресса)

поход в гости — это не повод попробовать все блюда на праздничном столе

План действий

Обмануть свой организм у вас не получится. А вот договориться вполне по силам. Чтобы изменить привычное меню, следуйте строгому плану:

для начала проанализируйте свой повседневный рацион, составьте дневник питания, пусть проблема станет более ясной чтобы сократить калорийность потребляемой пищи, пейте достаточное количество воды в течение дня постепенно вводите в ежедневные привычки физическую нагрузку в любом виде заменяйте простые углеводы сложными (булки и выпечку крупами и злаками) полностью откажитесь от фастфуда и сладких газированных напитков алкоголь — провокатор аппетита, поэтому минимизируйте его влияние на ваш организм исключите перекусы из рациона, придерживайтесь дробного питания (лучше есть часто, но малыми порциями) полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления — худший пункт в обеденном меню фрукты, овощи, зелень, злаки, орехи, рыба, птица, крупы — ваши незаменимые помощники

Как перестать много есть, если хочется есть? Ответ прост — ешьте полезные продукты, пейте больше воды. Низкокалорийные овощи или богатые витаминами фрукты не принесут организму вреда. Не ставьте перед собой цель — сбросить несколько килограммов и произвести фурор на пляже. Пусть правильное питание станет одним из главных принципов в вашей жизни.