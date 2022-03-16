В марте поставки угля на новосибирские ТЭЦ не снижаются

Объем расхода угля сибирскими ТЭЦ в марте практически не отличается от зимних месяцев.

В настоящее время объемы угля на складах тепловых электростанций СГК в городах присутствия компании выше общего нормативного запаса топлива, утвержденного Минэнерго РФ для каждой ТЭЦ.

Например, в Новосибирске, по состоянию на 14 марта, суммарный запас топлива у четырех новосибирских станций составил 488 тысяч тонн угля.

В том числе с начала марта ТЭЦ получили суммарно 341 тысячу тонн угля. Почти половину этого объема — 168 тысяч тонн — загрузила на свои склады ТЭЦ-5, самая крупная станция города.

«Весной тепловая нагрузка ТЭЦ меньше, чем в декабре-январе, что сказывается и на объемах потребления топлива. Но март — по погодным условиям, еще зимний месяц, поэтому объем необходимого угля существенно не меняется. Сейчас в дополнение к имеющимся запасам на наших складах мы ежедневно получаем еще по 200-220 вагонов угля. Это на уровне среднесуточного потребления топлива станцией», — рассказал заместитель главного инженера Новосибирской ТЭЦ-5 Федор Ефремов.

Основные поставщики для новосибирских ТЭЦ — разрезы угледобывающей компании СУЭК (карта поставок – на портале СГК Онлайн).

ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 получают топливо от красноярского разреза Бородинский им М. И. Щадова. Это крупнейшее в России предприятие открытой угледобычи.

ТЭЦ-4 уголь поставляют хакасские разрезы Абаканский и Черногорский.

ТЭЦ-2 получает уголь от кузбасского разреза Заречный-Северный, а также от хакасского разреза Абаканский и Черногорский.

Для самой небольшой ТЭЦ в Новосибирской области — Барабинской ТЭЦ, которая расположена в Куйбышеве, топливо заготавливается осенью. Уголь завозят сразу на весь отопительный сезон.

В октябре прошлого года станция получила около 2 тысяч тонн — это выше объема, необходимого для теплоснабжения Куйбышева. Топливо поставил хакасский разрез Черногорский. Сейчас на складах куйбышевской станции запас по-прежнему выше нормы — 56 тысяч тонн. Новые поставки ожидают в апреле.

По мере наступления теплой погоды, станции будут снижать объем потребления топлива: становится меньше тепловая нагрузка, основное оборудование выводится из производственного цикла в капитальный ремонт.