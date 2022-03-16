VK Group намерена перезапустить два сервиса сообщений

VK Group планирует восстановить работу популярного в 90-е и нулевые годы мессенджера ICQ и запустить корпоративный мессенджер VK Teams, сообщает газета «Ведомости».

По данным источника издания, перезапуск «аськи» планировался в VK Group еще в начале 2022 года, при этом на данном этапе обсуждение этого проекта идет на государственном уровне. И ICQ, и корпоративный мессенджер VK Teams планируется ввести в строй к лету 2022 года.

Собеседники издания не уточнили, чем именно новые версии мессенджеров будут отличаться от уже действующих, в VK Group не ответили на вопросы «Ведомостей».

В середине марта в России заблокировали доступ к Instagram, это решение было принято после того, как в Meta (в нее входят Facebook, Instagram и WhatsApp) изменили правила модерации контента. В рассылке для сотрудников, писал Reuters, компания сообщила о праве пользователей из Украины, Грузии, Польши, Азербайджана, Армении и ряда других стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, которые задействованы в специальной военной операции на Украине.