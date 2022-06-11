Мэрия Новосибирска предъявит горожанам липу

На улицах Новосибирска планируют заменить берёзы другими видами деревьев, в частности, липой. Такой анонс глава города Анатолий Локоть со ссылкой на учёное сообщество сделал в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Учёные говорят, что берёзы в городской черте — не самый удачный выбор, — рассказывает мэр. — Они плохо себя чувствуют, для них количество выхлопов на Красном проспекте, например, является совершенно агрессивной средой. Они угнетены, явно болеют. В этом смысле нам подсказывают: липы. Липа более выносливая, устойчивая, и надо отдавать предпочтение этим сортам.

Помимо лип городу планируют добавить и хвойных растений, подобранным по рекомендациям учёных.

— У некоторых тополиный пух вызывает аллергическую реакцию, — говорит глава города. — А при неосторожном обращении при баловстве может быть и причиной пожара. Но лучшего зелёного фильтра учёные до сих пор не назвали. В Кулундинской зоне целые лесополосы высажены только из тополей. Тополь — серьёзная преграда для переноса фильтра и грязи. Надо вовремя его менять, чем мы и занимаемся.

В то же время в городском руководстве обещают оставить на месте тополя, несмотря на жалобы граждан на пух и на то, что само дерево очень хрупкое и быстро стареет и с определённого возраста может представлять опасность для людей.

При этом мэрия подготовила ряд рекомендаций для жителей и гостей города для их противопожарной безопасности в разгар «пушистого» периода:

— не позволять детям поджигать тополиный пух, хранить спички и другие источники огня в недоступном для детей месте, донести до детей серьезность последствий игр с огнем;

— не бросать окурки, спички с балконов, лоджий, из окон: курить в специально отведенном месте, окурки складывать в емкости из негорючих материалов;

— при выполнении пожароопасных работ соблюдать требования пожарной безопасности, очищать от мусора и пуха место для их проведения, обеспечить первичными средствами пожаротушения (емкостью с водой, песком, лопатой, и т. д.);

— не устанавливать мангалы, не разводить костры в местах скопления тополиного пуха или рядом с ним;

— не парковать автомобили в местах скопления тополиного пуха – неосторожно брошенный окурок, горящая спичка или детская шалость могут повредить или уничтожить транспортное средство;

— своевременно очищать дворы, места парковки транспортных средств от тополиного пуха, проливать места скопления пуха водой.

Напомним, что в рамках стратегии озеленения города, до 2050 года предполагается количество зелёных насаждений на территории Новосибирска увеличить в 3,5 раза.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разрабатывают стратегию озеленения города до 2050 года.