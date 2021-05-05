Позвольте себе больше с кредитной картой PRO100

Максимальный лимит кредитной карты PRO100 – 300 тысяч рублей, зависит от категории заемщика. Льготный, беспроцентный период – 100 дней. Можно бесплатно снимать до 100 тысяч рублей на протяжении 7 дней после заключения договора, а также до 15 тысяч рублей ежемесячно в кассах и банкоматах Банка «Левобережный». Вам не придется платить ни за оформление, ни за обслуживание карты.

При этом вы можете экономить на безналичных расчетах, получая кешбэк каждый месяц. За первую покупку, совершенную в течение 30 дней после получения карты, вам возвратится 10% от суммы чека. За оплату путевок в спортивные лагеря и санатории, услуг отдыха и спортивных клубов, а также за покупку или ремонт обуви во 2 квартале 2021 г.* вы можете получать кешбэк 5%. За все остальные покупки – 1% от суммы чека при условии совершения 15 и более операций оплаты товаров и услуг в месяц, а также установки и входа в мобильное приложение BL-online не менее 1 раза в месяц.

Еще одно преимущество кредитной карты – возможность пропустить по ней платеж, если вам не хватает средств для внесения минимального обязательного платежа в установленный срок. Подключить услугу «Пропуск платежа» можно в отделении банка или на Faktura.ru.

Живите на все 100 с кредитной картой PRO100! Обратитесь в любой офиса Банка «Левобережный» (ПАО) и моментально получите карту или подайте заявку на сайте/в приложении BL-online.

* Совершая безналичные расчеты по категориям «Частные клубы (загородные, спортивные, оздоровительные) и поля для гольфа», «Услуги отдыха, нигде более не классифицированные», «Спортивные лагеря и санатории», «Спортивные поля, коммерческие спортивные состязания, профессиональные спортивные клубы, спортивные промоутеры», а также по одной из категорий «Сюрприз» («Обувные магазины», «Обувь специального назначения» или «Услуги по ремонту и полировке обуви»), которые установлены на 2 квартал 2021 года, держатели кредитных карт Visa и Mastercard получают повышенный кешбэк – 5%.