Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

— Первое — это дешевле, потому что услуга предоставляется комплексно. И второе — это комфорт для самих пассажиров: есть возможность купить билет на два вида транспорта сразу в одной кассе. Предлагаю проработать вопрос составления расписания, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Мультимодальные перевозки уже продемонстрировали свою эффективность: возможность легко пересесть с автобуса на электричку значительно повышает удобство и предсказуемость поездок по региону. Это особенно важно для жителей удалённых населённых пунктов.

Опыт Новосибирской области по организации маршрутов, включающих электропоезда и автобусы включён в Атлас сервисно-инфраструктурных решений.

Напомним, в 2024 году на территории региона действовали девять мультимодальных маршрутов: электропоезд+автобус. Экономия пассажира на одном прямом рейсе до Новосибирска составляла от 300 до 840 рублей, во временном выражении — до 2 часов 39 минут.

