Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

В регионе подключают новые территории к проекту мультимодальных перевозок

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

— Первое — это дешевле, потому что услуга предоставляется комплексно. И второе — это комфорт для самих пассажиров: есть возможность купить билет на два вида транспорта сразу в одной кассе. Предлагаю проработать вопрос составления расписания, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Мультимодальные перевозки уже продемонстрировали свою эффективность: возможность легко пересесть с автобуса на электричку значительно повышает удобство и предсказуемость поездок по региону. Это особенно важно для жителей удалённых населённых пунктов.

Опыт Новосибирской области по организации маршрутов, включающих электропоезда и автобусы включён в Атлас сервисно-инфраструктурных решений.

Напомним, в 2024 году на территории региона действовали девять мультимодальных маршрутов: электропоезд+автобус.  Экономия пассажира на одном прямом рейсе до Новосибирска составляла от 300 до 840 рублей, во временном выражении — до 2 часов 39 минут.

Источник фото: Минтранс Новосибирской области

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет  домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск пришла весна, еще не везде растаял снег, но часть дорог, тротуаров, тропинок и газонов уже подсохла, и, как обычно, в воздухе повисла серо-бурая дымка, то едва заметная, то более плотная. Эту дымку зачастую называют пыльным смогом.

Как отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова, пыльный смог, или пыльная мгла — это загрязнение воздуха мелкодисперсной, длительно не оседающей пылью, часто в сочетании с дымом, промышленными и автомобильными выбросами.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

