Ученики переполненной школы Новосибирска мерзнут на остановке в ожидании автобуса

В начале ноября в Новосибирске ученики школы № 138 из Ленинского района (Новомарусино-Дивногорский) не смогли попасть на занятия из-за задержки автобуса. Житель района Александр Б. рассказал, что это уже не первый подобный случай. 6 ноября дети ждали транспорт на морозе при температуре -10 градусов около 40 минут. По словам мужчины, это уже четвёртое опоздание автобуса с начала месяца. Подобные проблемы возникали и в октябре.

Местный житель обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Он также рассказал, что строительство новой школы в микрорайоне Новомарусино-Дивногорский всё ещё не началось, а автобусы часто задерживаются. Мужчина также пожаловался на эту проблему в мэрию Новосибирска.

— По информации директора МАОУ СОШ № 138, задержка автобусов для подвоза учащихся 8 и 9 октября произошла в связи с погодными и дорожными условиями, — приводит ответ мэрии издание Om1 Новосибирск.

В ответе уточняется, что с началом второй четверти администрация школы внесет изменения в расписание автобусов, чтобы избежать задержек.

5 ноября автобус задержался на 15 минут, 6 ноября — на 40. Сегодня, 7 ноября, транспорт не приехал вообще, сообщил новосибирец изданию.

Напомним, в этом учебном году из трех микрорайонов Новосибирска власти решили вывозить около 600 детей на обучение в школы, расположенные в других локациях города. По месту их жительства образовательные учреждения заполнены под завязку. Речь идет о школах № 138 (Новомарусино-Дивногорский), №217 (Южно-Чемской) и №216 (Плющихинский). Как поясняли в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, подвозить к отдаленному месту учебы будут учеников начальных классов. На эти цели в бюджете до конца года заложены 12 млн рублей. В этих районах еще к 2023 году должны были построить концессионные школы, но подрядчик сорвал исполнение соглашений.

25 июля 2025 года был отыгран тендер на подвоз учащихся школы №138. Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что в Новомарусино-Дивногорском проживают около 450 детей, которых нужно на системной основе доставлять к месту учебы.

Судя по документам тендера, на него была подана всего одна заявка — от ИП Федотова Юлия Фаильевна. Согласно условиям тендерной документации, победитель должен обеспечить выезд на маршрут не менее 3 автобусов в день с количеством посадочных мест не менее 50 человек. Общее плановое количество рабочих часов: по графику 12 часов в день, 81 рабочих дня, 5 дней в неделю. Стартовая и финальная цена контракта — 11,45 млн рублей. Срок оказания услуг — с 1 сентября по 31 декабря 2025 года.

