В России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков

Деятельность лицензированных автобусных перевозчиков в России теперь регулируется по-новому. Об этом свидетельствуют правительственные документы, на которые ссылается «РИА Новости».

Изменения касаются классификации объектов надзора. Теперь их делят на группы по тяжести и категориям риска.

Теперь лицензируемые автобусные пассажирские перевозки относятся к группе тяжести «А» (раньше — «Б»). При надзоре используется система оценки рисков (высокий, значительный, средний, низкий), которая зависит от группы тяжести.

Периодичность плановых проверок и профилактических визитов для автобусных перевозок теперь определяется категорией риска. Для высокого риска предусмотрены различные проверки раз в два года и профилактический визит раз в год.

Для значительного и среднего риска — профилактические визиты по решению правительства. Плановых проверок для этих категорий риска не предусмотрено.

Легальные перевозчики эти изменения поддерживают

— С одной стороны, ужесточение требований — это правильно: все-таки мы возим людей. Например, мы как крупная организация работаем согласно всем законам и требованиям, но конкуренция на рынке автобусных перевозок очень нездоровая из-за черных перевозчиков. Им безразличны категории опасности и это серьезная проблема. Будем надеяться, что контроль ужесточится и это коснется в первую очередь тех, кто осуществляет нелегальную деятельность, — прокомментировал Infopro54 изменения в требованиях к участникам рынка Иван Федотов, представитель ООО «Виктория» (компания занимается автобусными перевозками).

