В Минпромторге области рассказали, что будет с «Новосибирским оловокомбинатом»

— ООО «НОК» является единственным на территории Российской Федерации предприятием, производящим олово из рудного сырья. Олово включено в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 16 января 1996 года № 50-р, поскольку наличие его внутренней добычи и производства критически важны для обеспечения бесперебойной деятельности российских предприятий, включая предприятия ОПК, — отметил в ответ на запрос редакции Infopro54 министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

— По информации, полученной от руководства ООО «НОК», снос здания на территории промышленного комплекса обусловлен совершенствованием технологий и выводом из техпроцесса обогащения оловянных концентратов. Предприятие обеспечено на долгосрочной основе сырьем на длительный период, — рассказал Infopro54 Андрей Гончаров. — В соответствии с генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 №105), на территории, где размещено предприятие ООО «НОК», определены функциональные зоны, общественно-деловая зона и производственная зона, которая предусматривает размещение объектов производственной деятельности.

Он подчеркнул, что развитие предприятия находится на контроле Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

При этом министр подчеркнул, что генеральный план города Новосибирска не предусматривает вынос промышленного предприятия ООО «НОК» за городскую черту. По его словам, все крупные промышленные зоны города подлежат сохранению, реконструкции и развитию путем создания промышленных и индустриальных парков, а также совершенствованию производственных процессов с целью сокращения негативного воздействия на окружающую застройку и сокращению санитарно-защитных зон.

Более детально комментировать планы «Новосибирского оловокомбината» в министерстве отказались, отметив, что предприятие относится к стратегическим, работает на ОПК и не разглашает все свои новости.

Как отмечает проректор по научной работе и цифровизации Сибстрина, экс-министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко, самым вредным производством на «Новосибирском оловокомбинате» был фьюминг, где проводилась глубокая переработка шлака с целью максимального извлечения олова. Но это производство, по его словам, уже давно не действует. Собеседник редакции предположил, что на площадке уже давно нет и оловянного производства.

— Из того, что там осталось на площадке, могу припомнить только «Завод припоев», но это сравнительно небольшое производство нельзя, наверное, отнести к супергрязным, — отметил эксперт.

При этом собеседник редакции отметил, что ряд цехов «Новосибирского оловокомбината» должны были стоять на учете в Ростехнадзоре как опасные производственные объекты. В соответствии со 116-ФЗ «О промышленной безопасности» прекращение деятельности опасных производственных объектов должно производиться по проекту, который пройдет экспертизу промбезопасности. В ходе экспертизы должны проверить, предусмотрены ли мероприятия по утилизации опасных отходов, зачистка территории, если это требуется.

— Проходил ли «Новосибирский оловокомбинат» эту экспертизу ― мне неизвестно. Возможно, его давно сняли с учета, — говорит Даниленко. — При этом любое новое строительство все равно предполагает, что на стадии подготовки площадки будут проведены инженерно-экологические изыскания, на них есть соответствующие СНиПы, чтобы определить ее пригодность для использования по целевому назначению. Если требуется проведение дополнительных рекультивационных мероприятий, то они должны быть предусмотрены проектом, который будет проходить вневедомственную экспертизу, в том числе раздел оценки воздействия на окружающую среду.

Редакция направила запрос на комментарий в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

По данным 2ГИС, на территории «Новосибирского оловокомбината» сейчас находится несколько административных и производственных корпусов. В здании завода, расположенном на проходной, находятся 22 компании. Часть производственных корпусов занимают производители ограждающих конструкций, мебели, жалюзи, строительных материалов и т.д., а также торговые компании

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с «Новосибирским оловокомбинатом» открылся гипермаркет Hoff. Он занял часть территории предприятия.