Лидером продаж в январе 2025 года стала отечественная Lada

В январе 2025 года в России было продано 89 072 новых легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в за аналогичный период предыдущего года.

Две трети проданных в начале года автомобилей пришлись на пять основных марок. Лидером рынка остается отечественная LADA, продажи которой составили 27,5 тысячи единиц, что соответствует почти 31% от общего объема.

По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», среди других популярных марок можно отметить Haval с показателем 11,8 тысячи проданных автомобилей, Chery — 9 тысяч, Geely — 6,2 тысячи, Changan — 5,1 тысячи. У остальных марок продажи не превысили 3 тысяч единиц.

Среди моделей традиционно лидирует LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 11,4 тысячи автомобилей. За ней следует LADA Vesta с показателем 8 тысяч. Лучшей иномаркой остается кроссовер Haval Jolion, реализованный в количестве 4,1 тысячи экземпляров.

Ранее редакция сообщал о том, что в 2024 году в РФ импортировано более 1 млн единиц новых автомобилей. Это на 23% больше, чем в 2023 году.