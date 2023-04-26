После майских праздников стартуют работы в рамках теплосетевой концессии

Существенных изменений условий концессионного соглашения по модернизации объектов теплоснабжения на территории Новосибирска не будет. Что касается сроков и плана выполнения работ, то по линейным объектам уже готова проектно-сметная документация. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил депутатам руководитель Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов.

У СГК появился Западно-Сибирский филиал Из 27 договоров подряда 10 есть (37% готовности), — говорит руководитель филиала компании. — Думаю, что если не завтра – послезавтра, то после майских праздников все подрядчики точно будут определены, договоры заключены. По договорам благоустройства заключены 5 из 10. Они позволяют привести в порядок участки, где были повреждения. Помимо 16 млрд, которые будут направлены в рамках заключения соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключена концессия №1 на 4,5 млрд, и планируется вторая концессия, куда войдут котельные, инвестиции составят порядка 600 млн руб.

В настоящее время, по словам руководителя компании, запланированы вложения в ремонт на теплосетях в объёме 660 млн, на которые предполагается заменить 32,5 км сетей и более 80 единиц запорной арматуры.

Кроме того, в рамках концессии запланировано:

строительство теплосетей для перевода двух локальных источников зоны ТЭЦ;

реконструкция, техперевооружение и модернизация 15 участков муниципальных магистральных и внутриквартальных теплосетей;

реконструкция и техперевооружение оборудование ЦТП и линии циркуляции горячего водоснабжения.

— Мы согласовали в полном объёме мероприятия по муниципальным объектам теплоснабжения в части строительства теплосетей, а также реконструкции, техперевооружения магистральных и внутриквартальных теплосетей, — говорит начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев. — Наибольший объём вложений первого года предполагается по реконструкции муниципальных теплосетей, в том числе, восстановлении линии циркуляции горячей воды. В этом году запланированы затраты в 698 млн руб.

— Прошу протокольно записать: обратиться к нашим партнёрам, чтобы предоставили график, в какие сроки что будет сделано, — предложил на сессии председатель комиссии по контролю за исполнительной властью Андрей Гудовский. — Потому что из 4 млрд. 37% договоров подряда, получается, что 2,5 млрд практически не отыграны.

Напомним, что ранее в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству депутаты высказали опасения срыва соглашения в связи с реорганизацией внутри СГК, Новосибирский филиал которой был объединён с Алтайским.

В компании уверяют, что сумма в 4 млрд. включает в себя, в том числе поставку материалов, с которой в настоящее время проблем нет.

— По материалам контрактация есть, они на складе, порядка 30 — 40% уже на площадке, — говорит Игорь Лузанов. — Что касается договоров подряда, то, надеюсь, что до праздников примем решения по каким-то работам, а до 15 мая поставим и можем приглашать подрядчиков. Совместно с ними, безусловно, будут разработаны графики реализации всех мероприятий.

Напомним, что в январе 2022 года распоряжением правительства РФ Новосибирск был отнесён к ценовой зоне теплоснабжения. На протяжении 10 лет ООО СГК планирует вложить 16 млрд руб дополнительно в части инвестирования в теплосетевой комплекс Новосибирска. В феврале 2023 года между мэрией Новосибирска и Новосибирской теплосетевой компанией заключено концессионное соглашение на 10 лет с объёмом вложения 4,9 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, во что СКГ намерена вложить несколько сотен миллионов рублей.