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В Новосибирске можно оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду

Инновационный проект реализован Сбербанком совместно с одной из компаний-перевозчиков.
  • 25/01/2019, 10:57
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В новосибирском Академгородке сегодня представили инновационный проект по оплате проезда в транспорте с помощью QR-кода. Рассчитаться за проезд можно через мобильное приложение «Плати QR», предварительно установив его на смартфон. Новосибирск стал одним из первых городов в России, где реализуется подобный платежный сервис, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке рассказали, что сейчас в Новосибирске оплатить проезд с помощью QR-кода сейчас можно на трёх маршрутах — 62, 15 и 12. Для проведения оплаты необходимо открыть приложение «Плати QR» и поднести мобильное устройство к специальному стикеру в транспорте. QR-код сканируется, пассажиром вводится стоимость проезда, далее производится оплата. В подтверждение приходит уведомление и онлайн-чек, в котором указаны детали платежа и номер автомобиля. Для работы с приложением потребуется доступ в интернет.

При этом, на данных маршрутах при оплате через QR-код перевозчик предоставляет скидку 5 рублей.

— Сбербанк реализует проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты в Новосибирске с 2016 года. Сегодня мы представляем новое решение, которое не требует от перевозчика затрат на покупку специального оборудования — рассчитаться можно с помощью смартфона и специального приложения. Мы надеемся, что новый способ оплаты будет активно использоваться жителями, особенно современной прогрессивной молодежью, — отметила заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова.

По словам собственника компании–перевозчика Михаила Большова новая система оплаты удобна как для пассажиров, так и для водителей, которым не нужно отвлекаться на работу с наличкой.

— Когда пассажир оплачивает проезд через QR-код, средства поступают на расчетный счет организации, а водителю просто показывается уведомление в телефоне. Один из трех маршрутов, где действует оплата по QR-коду полностью проходит через Академгородок. За время работы с оплатой по приложению, мы отмечаем именно здесь жители наибольший интерес к ней. Жители Академгородка, наверное, более восприимчивы к технологиям, ко всему новому, — рассказал Михаил Большов.

Фото: пресс-служба Сбербанка

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