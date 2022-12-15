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В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

  • 15/12/2022, 14:37
Автор:
легализация предпринимателей
Зато резко выросло число самозанятых.

— На 10 декабря в городе осуществляли деятельность 109 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 57 тысячи — юрлица и 52 тысячи — ИП. С начала года количество субъектов МСП в городе выросло на 733. Однако списочный состав работников этого сегмента бизнеса за год снизился на 6 тысяч человек, — сообщил, выступая на новосибирском предпринимательском форуме, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

При этом в мэрии отметили, что численность выбывших была с лихвой перекрыта новой категорией предпринимателей.

— В этом году мы увидели обалденный рост самозанятых — плюс 19 тысяч человек. Люди, глядя на этот режим налогообложения и привыкнув к свободному графику работы во время пандемии, не хотят от него отказываться. Они предпочитают оформлять самозанятость, сидеть дома и работать на удаленке, — пояснил Витухин. — Принимая решение, в какой форме будете работать с сотрудниками, имейте в виду эту статистику. Это объективная реальность к которой мы должны адаптироваться.

В частности, он отметил, что для Новосибирска проблема легализации предпринимателей очень актуальна для индустрии красоты.

— Из учебных заведений индустрии в год выпускаются около 300 человек. Из них максимум 60 приходят в парикмахерские. Остальные уходят в «черный бизнес», то есть не платят налоги, — добавил чиновник

самозанятые в Новосибирске

В Новосибирске зарегистрировано более 120 тыс самозанятых

По данным УФНС по Новосибирской области, на 1 октября в регионе были зарегистрированы 121,8 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) или самозанятых (с учетом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области). Это в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общая сумма полученного дохода плательщиками НПД за 9 месяцев 2022 года составила 12,7 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в октябре 2021 года.

Всего в сегменте малого и среднего бизнеса в Новосибирске, по данным мэрии, числятся более 325 тысяч человек — это около 30% от всего работоспособного населения города.

 

Ранее редакция сообщала, что власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг у друга, даже если она по качеству похуже, чем иностранная. 

Фото: pexels.com автор: cottonbro

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : самозанятые легализация предпринимателей


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