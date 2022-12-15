В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

— На 10 декабря в городе осуществляли деятельность 109 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 57 тысячи — юрлица и 52 тысячи — ИП. С начала года количество субъектов МСП в городе выросло на 733. Однако списочный состав работников этого сегмента бизнеса за год снизился на 6 тысяч человек, — сообщил, выступая на новосибирском предпринимательском форуме, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.
При этом в мэрии отметили, что численность выбывших была с лихвой перекрыта новой категорией предпринимателей.
— В этом году мы увидели обалденный рост самозанятых — плюс 19 тысяч человек. Люди, глядя на этот режим налогообложения и привыкнув к свободному графику работы во время пандемии, не хотят от него отказываться. Они предпочитают оформлять самозанятость, сидеть дома и работать на удаленке, — пояснил Витухин. — Принимая решение, в какой форме будете работать с сотрудниками, имейте в виду эту статистику. Это объективная реальность к которой мы должны адаптироваться.
В частности, он отметил, что для Новосибирска проблема легализации предпринимателей очень актуальна для индустрии красоты.
— Из учебных заведений индустрии в год выпускаются около 300 человек. Из них максимум 60 приходят в парикмахерские. Остальные уходят в «черный бизнес», то есть не платят налоги, — добавил чиновник
Всего в сегменте малого и среднего бизнеса в Новосибирске, по данным мэрии, числятся более 325 тысяч человек — это около 30% от всего работоспособного населения города.
Ранее редакция сообщала, что власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг у друга, даже если она по качеству похуже, чем иностранная.
Фото: pexels.com автор: cottonbro
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