В новосибирской компании «Сибстекло» сменился учредитель

Компания АО «РИД Групп – Новосибирск» передала 97,7% уставного капитала стоимостью 1,68 млрд рублей АО «Национальная стекольная компания». Реорганизация проведена в форме выделения.

— Из «РИД ГРУПП – Новосибирск» выделено юридическое лицо — АО «Национальная стекольная компания». Основная цель реорганизации — отделение активов, связанных с ООО «Сибстекло», от непрофильных, — пояснил генеральный директор предприятия Антон Мор.

В АО «РИД ГРУПП – Новосибирск» осталась коммерческая недвижимость, не связанная с осуществлением производственной деятельности «Сибстекло».

— Это позволит предприятию оптимизировать юридическую структуру и активы, а в дальнейшем рассмотреть возможность привлечения внешнего акционерного капитала, — добавил Мор.

Напомним, в ноябре 2023 года на внеочередном общем собрании АО «РИД Групп – Новосибирск» принято решение о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сибирское стекло». Размер дополнительного вклада — 1,68 млрд рублей. Это стоимость имущества, которое было передано «Сибстеклу» в качестве дополнительного вклада.

— Увеличение уставного капитала станет дополнительной гарантией надежности «Сибстекла» — выполнения всех обязательств перед партнерами и инвесторами, укрепит их доверие к компании, в том числе, поддержит реализацию планов выхода на IPO в течение пяти лет, — говорил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

В феврале 2025 компания вышла на биржу с четвертым облигационным займом на 350 млн рублей.

В марте 2025 года акционеры ООО «Сибстекло» на внеочередном собрании приняли решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на 150 млн рублей со сроком погашения в декабре 2025 года. Это не первый опыт эмитента по займам через ЦФА.

По данным сервиса Контур Фокус, 2,2% компании остались в собственности у Эдуарда Тарана. Информация о собственниках АО «Национальная стекольная компания» закрыта, так же как в АО «РИД Групп – Новосибирск». Конечные собственники «РИД Групп – Новосибирск», по версии сервиса, — «РАТМ Холдинг» и Эдуард Таран.

По итогам 2024 года выручка ООО «Сибстекло» составила 7,6 млрд (+13%), чистая прибыль — 10,5 млн (в 2023 году 47,5 млн).

Ранее ООО «РИД Групп — Новосибирск» работало под брендом АО «Новосибирский завод «Экран», является управляющей компанией промышленного парка «Экран». Под брендом «РИД Групп» в РАТМ Холдинге развивается пул проектов — индустриальных парков, созданных на промплощадках в разных регионах.

В мае «Сибстекло» первой в Новосибирской области получила статус утилизатора и была включена в реестр Росприроднадзора.