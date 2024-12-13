В Новосибирске не хватает семидесяти процентов дворников

В Новосибирской области работодатели ведут напряжённую борьбу за дворников. По итогам ноября исходя их данных hh.ru, на одну вакансию дворника приходится всего лишь 0,5 резюме, в то время как норма составляет 4 резюме на вакансию.

Также в тройку самых востребованных профессий вошли врачи и повара. За ними следуют фармацевты, слесари, токари, медсестры, главные врачи, автослесари и продавцы.

— Есть несколько факторов. Во-первых, у нас ужесточилось законодательство в отношении гастарбайтеров и мигрантов. Во-вторых, ни для кого не секрет, что там, где больше денег, туда люди и идут. Те же дворники, которые получали в пределах 35-40 тысяч, сейчас идут работать, например, курьерами, — отметил Александр Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство».

По его словам, жители домов не особо хотят повышать зарплату дворникам.

— Дворник получает зарплату от мнения собственника. Процентов 30 домов сейчас не хочет голосовать за поднятие тарифов. На данный момент нехватка дворников, наверное, составляет под 70%. У нас иногда мастера берут в руки метелки и лопаты. Совсем всё плохо, — подчеркивает Синица.

На начало января 2024 года дефицит дворников в Новосибирске составлял 50%.

Напоминаем, что на недавнем оперативном совещании в мэрии главы Ленинского и Дзержинского районов выразили обеспокоенность нехваткой дорожных рабочих. Они сообщили, что штат водителей спецтехники укомплектован примерно на 70%. Однако ситуация с дорожными рабочими ещё более сложная. В МКУ города дорожным рабочим предлагают зарплату 60-70 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. Они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ.