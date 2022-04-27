Какая компенсация положена сотрудникам за работу в праздничные дни

От того, является день нерабочим выходным или праздничным, будет зависеть оплата.
Работающие по пятидневке будут отдыхать:
30.04 — суббота (выходной)
01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
02.05 — перенос с 01.05. (выходной)
03.05 — перенос с 01.01. (выходной)
7.05, 08.05 — суббота и воскресенье, обычные выходные
09.05 — День Победы (праздничный)
10.05 — перенос с 02.01(выходной)
Работающие по шестидневке:
01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
02.05 — перенос с 01.05 (выходной)
08.05 — воскресенье (выходной)
09.05 — День Победы (праздничный)
10.05 — перенос с 02.01 (выходной)
Работающие по сменному графику:
В праздничные дни – отдыхают, они общие для всех.
Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.
— Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов). Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (перечень есть в ТК РФ), — поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.
Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.
Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.
Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет.
— Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы, — заключила эксперт.
Фото: pixabay.com — Firmbee
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать