В Новосибирске забетонируют все бесхозные выпуски стоков в малые реки

В 2023 -2024 годах мэрия Новосибирска и Минприроды исследовали малые реки города, чтобы установить несанкционированные выпуски стоков для предотвращения негативного воздействия на объекты. По итогам обследования в 2024 году два выпуска, выявленные на реке Тула, были забетонированы, напомнила новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Елена Ульянова. В 2025 году прокуратура намерена эту работу продолжить.

— Наша задача, чтобы к концу 2025 года на малых реках города не осталось ни одного несанкционированного выпуска. У каждого выпуска должен быть собственник. Если выпуск не нужен для целей муниципалитета, то мы будем его перекрывать. Либо мэрия может взять эти объекты на учет, как бесхозяйные, — пояснила Ульянова.

Напомним, общественники уже давно добиваются блокировки труб через которых хозяйствующие субъекты сбрасывают сточные воды в малые городские реки и реку Обь. Так, например, в 2021 году активист Алексей Носов утверждал, что при помощи бетонирования можно легко найти владельца дурнопахнущей трубы. В том же году общественники провели ревизию различных точек слива ассенизаторских машин.

В 2023 году на сбросе сточных вод в протоку реки Обь поймали МП «Метро МиР». По результатам контрольно-надзорных мероприятий в стоках было выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам, аммоний-ионам, нитрит-ионам, взвешенным веществам, ХПК, БПК5, АПАВ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли более 70 домов, сливающих канализацию в реку.