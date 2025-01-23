Санаторий «Крона» под Новосибирском выставили на продажу

В середине января на одном из сайтов-агрегаторов появилась информация о продаже одного из популярных санаториев Новосибирской области — «Крона», который расположены на берегу Обского моря. В объявлении отмечается, что это действующий гостиничный бизнес на 63 номера площадью 3000 кв м с земельным участком площадью 1 га. Собственники просят за объект 280 млн рублей. На момент публикации материала объявление просмотрели более 4 тысяч раз.

Напомним, санаторий в 2012 году построил предприниматель Игорь Супрун. До 2015 год он был единственным владельцем ООО «Макси-Тревэл», в собственности которого находится «Крона». Затем собственником отела стала Наталья Ярманова, а в 2020 году — Илья Супрун. Владельцы дважды пытались продать санаторий. В 2022 году за 360 млн рублей, но не нашли покупателей.

По данным сервиса Контур Фокус, на данный момент собственник компании Игорь Супрун, руководитель — Людмила Чернышева. Выручка компании в 2023 году составила 96,7 млн (+7%), чистая прибыль — 37,5 млн.

Игорь Супрун также является учредителем компаний ООО «Крона девелопмент групп», ООО «Русские пироги», ООО «Престиж» и ООО «Адель».

По данным 2ГИС, на Бердской косе также расположены санатории «Борвиха», «Кристалл», а также базы отдыха и гостевые дома. Всего в рубрике «санаторий» в Новосибирской области зарегистрированы 34 объекта.

По данным Санатории-России.рф, Новосибирская область входит в топ-3 в Сибири по популярности санаторно-курортного отдыха. В санаториях региона за три летних месяца 2024 года отдохнули 37,3 тысяч человек, а средняя стоимость путевки в санаторий составила 27,3 тысячи рублей. Валовый доход новосибирских санаториев за лето составил 1 млрд 18 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием.