В Новосибирске рассчитывают на финансирование Дзержинской линии

Документация на достройку Дзержинской линии новосибирского метрополитена проходит экспертизу. Следующим этапом станет поиск финансирования на начало проведения строительных работ. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Мы намерены в этом направлении активно вести работу с тем, чтобы после пуска станции метро «Спортивная» получить финансовую поддержку на достройку и полноценный запуск всей Дзержинской линии: от вокзала до Гусинобродского шоссе, — рассказывает глава города. — Часть вопроса — достройка одного из тоннелей в «Золотой Ниве». Продолжать Дзержинскую линию без того, чтобы там появился второй тоннель, нельзя. Но ограничиваться только одним перегоном тоже нельзя, потому что не будет возможности перекрёстного перехода для поездов метрополитена. Здесь есть понимание.

Стоит напомнить, что строительство станции «Спортивной», которая, по планам мэрии должна стать точкой отсчёта для работ по доведению до ума Дзержинской линии новосибирского метрополитена, изначально, что называется, не задалось. Во-первых, не удалось с первого раза получить положительное заключение документации. Во-вторых, до последнего времени не были понятны перспективы финансирования строительных работ. О том, что средства поступят стало известно только недавно по результатам перераспределения федерального, областного и муниципального бюджетов.

Что касается работ по Дзержинской линии, то, как сообщалось, в планах муниципалитета, строительство до 2030 года шести новых станций метрополитена, продолжающих Дзержинскую и Ленинскую линии. В частности, годом ранее в мэрии озвучивали планы строительство на Дзержинской линии станций «Молодежная», «Гусинобродская» и «Автовокзал». Ленинская линия на левом берегу предполагает станции «Площадь Станиславского» и «Троллейную». На правом берегу линию намереваются протянуть до старого аэропорта.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен», по итогам 2020 года компания заняла 3 место в России по количеству перевезенных пассажиров — 58,1 млн человек, 4 по количеству станций. Среднесуточная перевозка пассажиров в метро составляет 159 тыс человек.