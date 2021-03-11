Октябрьский мост будет отремонтирован капитально

В этом году мэрия Новосибирска запланировала капитальный ремонт покрытия Октябрьского (Коммунального) моста. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил глава города Анатолий Локоть. По словам градоначальника, довести мост до ума текущими ямочными ремонтами, которые проводятся по ночам, невозможно.

— Там проблемы с гидроизоляцией, — поясняет мэр неудовлетворительное состояние моста, ставшее поводом для критики со стороны автомобилистов, водителей и пассажиров общественного транспорта. — Покрытие надо полностью снимать, и только тогда проблема будет окончательно решена. Пока мы, конечно, стараемся все ухабы ямочно заделать. Но перепады температур из нуля в минус способствуют появлению новых ям.

— Специальные установки приобретены, работают, пусть и в небольшом количестве, — говорит мэр. — Но, тем не менее, такие работы мы проводим. А масштабный ямочный ремонт у нас всегда разворачивается с наступлением устойчивых положительных температур, как правило, перед майскими праздниками. Мы широкомасштабно приступаем к ямочному ремонту.

Помимо капитального ремонта моста, по словам главы города, как только суточные температуры устоятся, как правило, это происходит во второй половине апреля, муниципалитет приступит к плановому ямочному ремонту городских улиц. Необходимое оборудование для этого у города имеется.