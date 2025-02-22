В Новосибирской области снизился средний размер микрозайма

В январе 2025 года в Новосибирской области было выдано 58,8 тысяч микрозаймов или «займов до зарплаты» (кредит до 30 тыс. руб.). Это на 2% меньше по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Регион находится на четвертом месте по размеру «займа до зарплаты» по России и первый по Сибири. В Сибири самый маленький размер микрозайма в Кемеровской области и Иркутской области — 9,57 тысяч рублей и 9,30 тысяч рублей соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в январе средний размер микрозайма сократился впервые с августа прошлого года. По его словам, значение «займа до зарплаты», в целом, было достаточно стабильным, а рост не превышал инфляции.

Напомним, в декабре интерес новосибирцев к кредитованию предсказуемо упал. Необеспеченное потребкредитование снизилось на 3,8%, ипотека увеличилась на 0,5%. По итогам года банки все же оказались в плюсе. По необеспеченным кредитам портфель вырос на 3,8%, по ипотеке – на 5,4% (в 2023 году 31%).

в январе 2025 года в Новосибирской области было выдано 22,3 тысячи новых кредитных карт, что на 27% меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Общий объём одобренных лимитов сократился на 34% и составил 2,4 миллиарда рублей. Средний размер лимита уменьшился на 9% и достиг 111 тысяч рублей. Область заняла 13 место в рейтинге из 50 регионов.

Ранее редакция сообщала, что из-за роста ставок заемщики пересмотрели свои финансовые цели и пошли в МФО. В микрофинансовых организациях заметили ощутимый рост спроса на среднесрочные займы.