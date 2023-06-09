Общественность Польши возмутила новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

Грузинский национальный перевозчик, авиакомпания Georgian Airways, сообщил о расширении списка транзитных зарубежных рейсов из Москвы через Тбилиси. С 15 июня российские туристы смогут из Москвы отправиться в Австрию, Израиль, Италию, Нидерланды, Францию и ФРГ.

Однако жители Польши считают это возмутительным, так как новые маршруты значительно облегчат гражданам России путешествия в Европу, передает ТурПром со ссылкой на польское издание onet.pl

— Продление рейсов для россиян через Тбилиси — плохая новость и очередной непонятный шаг к облегчению россиянам поездок в Европу, — выражают негодование поляки.

При этом большое количество россиян отказываются от возможности полететь в Грузию из-за высокой стоимости авиабилетов из Москвы в Тбилиси.

Ранее редакция сообщала, что отдых в Турции стал дороже исключительно для россиян.