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Общественность Польши возмутила новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

  • 09/06/2023, 09:54
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Общественность Польши возмутила новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией
Запуск рейсов они назвали «еще одним непонятным решением», которое «облегчит гражданам агрессора передвижение по Европе».

Грузинский национальный перевозчик, авиакомпания Georgian Airways, сообщил о расширении списка транзитных зарубежных рейсов из Москвы через Тбилиси. С 15 июня российские туристы смогут из Москвы отправиться в Австрию, Израиль, Италию, Нидерланды, Францию и ФРГ.

Однако жители Польши считают это возмутительным, так как новые маршруты значительно облегчат гражданам России путешествия в Европу, передает ТурПром со ссылкой на польское издание onet.pl

— Продление рейсов для россиян через Тбилиси — плохая новость и очередной непонятный шаг к облегчению россиянам поездок в Европу, — выражают негодование поляки.

При этом большое количество россиян отказываются от возможности полететь в Грузию из-за высокой стоимости авиабилетов из Москвы в Тбилиси.

Ранее редакция сообщала, что отдых в Турции стал дороже исключительно для россиян.

Фото: freepik.com — wirestock 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : политика новости туризма в Европу через Тбилиси авиасообщение между Россией и Грузией


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