Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске

  • 30/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске превышение ПДК пыли, жителей города спрашивают о качестве воздуха
Горожанам поступают звонки-опросы по качеству атмосферы

В Новосибирске в очередной раз зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли). По данным Западно-Сибирского УГМС, 28 и 29 октября в Заельцовском районе этот показатель был 1,4 ПДК.

Начиная с середины октября в городе уже несколько раз официально регистрировали повышенный уровень пыли: 14-15 октября, 20-21 октября (сводка публикуется за двое суток). Независимые сервисы, учитывающие показатели датчиков уличного мониторинга, установленных частными лицами, показывают более неблагоприятную картину: в последние две недели практически ежедневно регистрируется повышенный уровень загрязнения. Но считается, что такие наблюдения носят любительский характер и нерепрезентативны. С ними никогда не работают надзорные органы.

На фоне обострения проблемы пыли жителям Новосибирска стали поступать телефонные звонки с предложением поучаствовать в опросе о качестве воздуха. Infopro54 известно о четырех таких случаях.

— Звонили на домашний стационарный телефон. Это был роботизированный опрос. Никакого приветствия, никаких объяснений о том, кто опрос проводит. Сразу задали вопрос: «Оцените качество воздуха в вашем городе по шкале от 1 до 10». Я ответила, и звонок был сразу сброшен. Похоже на что-то мошенническое, но ничего не попросили, никуда не позвали. Что это было, не ясно, — рассказала редакции жительница Октябрьского района.

На момент подготовки материала ни одна из зарегистрированных и действующих организаций не объявляла о проведении опросов на тему качества атмосферного воздуха.

Добавим, что 27 октября прокуратура внесла представление мэру города за бездействие при уборке улиц города от пыли и грязи. В этот же день Максим Кудрявцев в своем тг-канале написал, что ситуация с пылью связана с безветренной и сухой погодой, и назвал жалобы горожан справедливыми.

Ранее редакция рассказывала, чем грозит повышенный уровень пыли.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : пыль в городе превышен ПДК качество воздуха


