Минздраву поручили подключить роботов к уведомлению новосибирцев о ревакцинации

— Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 — важное дело. С учетом того, что мы регулярно внедряем проективное предоставление услуг, мы что-то делаем в этом плане? Когда был острый период, смс-информирование делали, информирование через соцсети, отслеживали QR-коды. А сейчас что-то делаем? — поинтересовался губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного заседания правительства. — Я применяю к себе. Сижу слушаю, высчитываю и понимаю, что как раз прошло полгода с момента заболевания. Вроде бы нужно ревакцинироваться. Сам бы не вспомнил — никто не напомнил.

Министр здравоохранения Константин Хальзов пояснил, что ведомство сейчас проводит работы исключительно с гражданами 60+. Это приоритетное направление работы сотрудников первичного звена.

— Мы приглашаем этих граждан и людей более младшего возраста, у которых есть сопутствующие патологии. С остальными мы работаем в организованных коллективах. В вашей ситуации — это личная ответственность, — добавил чиновник.

В ответ глава региона поинтересовался, почему Минздрав не задействует в этой работе смс-информирование, а также «замечательных роботов Николая и Ксению».

— Пандемия прошла, мы всю эту положительную работу убрали «в чехол»? Так получается? — спросил он. — Давайте подумаем, как это использовать. Мы в эти проекты вложили деньги.

Константин Хальзов «взял под козырек».

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов, комментируя ситуацию с пандемийными ограничениями, пояснил, что сегодня ожидается поступление в регионе текста постановления главного санитарного врача России.

— Договорились с Роспотребнадзором, что сегодня все обсудим. Проведем завтра заседание штаба и вынесем предложения, если потребуется, — сообщил Петухов.

Напомним, на минувшей неделе Роспотребнадзор РФ снял все ограничения, связанные с коронавирусом. 28 июня губернатор Новосибирской области продлил ограничительные мероприятия в регионе до 30 сентября.

По данным областного Минздрава, за последние сутки в Новосибирской области были выявлены 47 заболевших коронавирусной инфекцией. 10 человек госпитализированы.

Интеллектуальный робот Николай был изначально разработан для МФЦ и внедрен в 2019 году. Архитектурные особенности системы позволили масштабировать его и внедрять в другие отрасли. В 2020 году он начал работу в Единой регистратуре по номеру 124 и по телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции 122. В Минцифры региона прогнозировали, что он сможет принимать более 50% звонков.

В начале 2022 года в регионе начали внедрять автоматический дистанционный контроль за пациентами с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, — робота Ксению. В Минздраве области сообщали, что он разгружает терапевтов на 95%.

Ранее редакция сообщала, как незаконно уволенная за отсутствие прививки специалист администрации восстановлена в правах по решению суда.