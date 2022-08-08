Провели инструктаж по действиям в случае турбулентности

Более полусотни единомышленников встретились 4 августа в Новосибирске для обсуждения алгоритмов действий по спасению бизнеса в период всеобщего хаоса.
Все эти вопросы нашли свой отклик в докладах спикеров, многие другие злободневные темы были затронуты в процессе дискуссий. И все это в дружелюбной атмосфере единомышленников.
Около 5 часов полезного материала от опытных управленцев, продуктивных обсуждений, обмена опытом, положительными эмоциями и, конечно же, подарками.
Самые активные прихватили с собой с мероприятия не только базу новых знаний, полезные знакомства, мотивацию и хорошее настроение, но и подарки!
Среди зрителей разыграли фирменную толстовку ITConstruct и сертификат от центра Бизнес мастерства Харизма.
Организаторы благодарят зрителей за участие и вовлеченность, а тех, кто не успел, приглашают следить за анонсами на сайте и ждут на предстоящих мероприятиях!
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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