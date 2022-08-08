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Провели инструктаж по действиям в случае турбулентности

  • 08/08/2022, 14:24
4 августа на конференции “Бизнес против турбулентности” опытные управленцы и бизнес-тренеры поделились алгоритмом действий по спасению бизнеса в период всеобщего хаоса.

новости бизнесаБолее полусотни единомышленников встретились 4 августа в Новосибирске для обсуждения алгоритмов действий по спасению бизнеса в период всеобщего хаоса.

  • Как найти новые возможности для трансформации бизнеса?
  • Как помочь себе и своей команде сохранить ресурсное состояние?
  • Как получать прирост даже при спаде рынка?
  • Как повысить управляемость и прозрачность продаж с помощью систем CRM?

Все эти вопросы нашли свой отклик в докладах спикеров, многие другие злободневные темы были затронуты в процессе дискуссий. И все это в дружелюбной атмосфере единомышленников.

Около 5 часов полезного материала от опытных управленцев, продуктивных обсуждений, обмена опытом, положительными эмоциями и, конечно же, подарками.

Самые активные прихватили с собой с мероприятия не только базу новых знаний, полезные знакомства, мотивацию и хорошее настроение, но и подарки!

Среди зрителей разыграли фирменную толстовку ITConstruct и сертификат от центра Бизнес мастерства Харизма.

Организаторы благодарят зрителей за участие и вовлеченность, а тех, кто не успел, приглашают следить за анонсами на сайте и ждут на предстоящих мероприятиях!

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : транформация бизнеса кризис бизнес


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