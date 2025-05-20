В Новосибирске тестирование должны пройти до 900 детей мигрантов

В Новосибирской области определены девять площадок проведения тестирования на знание русского языка. По данным министерства образования региона в 2025/2026 учебном году в области предстоит протестировать до 900 детей иностранных граждан. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Сегодня проводится первое тестирование в Новосибирской области на площадках города Новосибирска. До него допущен 21 ребенок (20 человек из Новосибирска и 1 из города Тогучина). Все эти дети — будущие первоклассники. Надеюсь, что они покажут хорошее знание русского языка, — отметила Болтенко.

На момент публикации материала информации о результатах тестирования в официальных источниках не было.

По данным Минобразования, в школах Новосибирской области сегодня обучатся более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.

Напомним, по данным мэрии Новосибирска заявки на тестирование в трех школах города на середину мая подали семьи 16 детей-мигрантов.

Закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

Если ребенок не сдал тестирование, то ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через 3 месяца, ранее уточняли в департаменте образования мэрии.

Для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

Ранее редакция сообщала о том, что в России всего 27 детей мигрантов прошли тест для поступления в школы.