Увеличить количество парковочных мест в Новосибирске потребовала прокуратура

Прокуратура Новосибирской области считает недостаточным количество парковочных мест для посетителей общественных помещений многоквартирных домов в существующей жилой застройке и в новостройках. Такой вывод сделан по результатам проверки ведомства.

Как отметили в прокуратуре, в некоторых случаях процент гостевых парковочных мест не превышает 3-5% от общего числа парковок. Ведомство предлагает установить минимальный порог в 10%. Заместитель прокурора области направил мэру города предложение о корректировке Правил землепользования и застройки Новосибирска.

Напомним, в 2026 году правительство России намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Минстрою предстоит изменить нормы к концу 2025 года. для управления парковками власти планируют создать цифровой реестр парковочных мест и наладить его взаимодействие с другими базами данных. К примеру, бесплатные места для инвалидов должны иметься в каждом общественном месте и контролироваться в автоматическом режиме с помощью камер. Для этого Фонд пенсионного и социального страхования обяжут представлять сведения о людях с ограниченными возможностями и зарегистрированном на них транспорте.

Напомним, ранее прокуратура наложила вето на строительство небоскреба около станции метро «Октябрьская». Люди протестовали против его возведения, так как не понимали ситуацию с социальной и дорожной инфраструктурой, а также парковками.

— С одной стороны, люди требуют строительства дорог. С другой — им нужно много бесплатной территории, чтобы поставить свои машины. На мой взгляд, это пример потребительского шовинизма. Если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, то берите землю на окраине, стройте дом и огораживайтесь забором. В центре современного мегаполиса это невозможно, — отмечал ранее в разговоре с корреспондентом Infopro54 основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков. — В центре должна быть плотная, а к окраинам — более разряженная застройка, так как в центре есть много вариантов доступного транспорта: метро, автобусы, трамваи и т.д. Делегация новосибирских застройщиков ездила изучать опыт городского строительства в Сиднее, так там в принципе запрещено строить парковки в центре города. Жители должны оставлять личный автотранспорт на перехватывающих парковках за границей центральной зоны. Там еще более плотная застройка чем у нас, и все нормально живут, ходят пешком, ездят на общественном транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска.