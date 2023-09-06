В Новосибирске вдоль Сада Дзержинского появятся парковочные карманы

В Новосибирске продолжается ремонт проспекта Дзержинского по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь восстановят проезжую часть, тротуары, вдоль Сада Дзержинского появятся парковочные карманы. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ремонт автомобильной дороги.

«Проспект Дзержинского – центральная магистраль района и одна из основных городских дорог. В прошлом году мы приступили к комплексному ремонту проспекта, начиная от Березовой рощи. В этом году реконструкция продолжилась на участке от улицы Королева. На совещании с участием губернатора Новосибирской области было принято совместное решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета на ремонт проспекта Дзержинского от ул. Волочаевской до ул. Ползунова. Комплекс работ включает ремонт проезжей части, тротуаров, обустройство парковочных карманов. Объект имеет для города большое значение: здесь располагается завод им. В. П. Чкалова, а также одно из любимых мест новосибирцев – Сад Дзержинского», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

Участок дороги протяженностью 800 м комплексно отремонтируют в октябре. Проект включает в себя исправление продольного и поперечного профилей покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, семи переездов через трамвайные пути, подъем существующих смотровых и дождеприемных колодцев, замену дорожного и садового бортовых камней, ремонт тротуаров, устройство газонов. Далее по отдельному проекту будет нанесена дорожная разметка. Кроме того, предусмотрено создание парковки вдоль ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского протяженностью 240 м.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя, демонтирована часть дорожного камня, выполнено основание для асфальтирования тротуаров.

Как отметил глава города, на участке проспекта Дзержинского, где в настоящее время ведется ремонт теплосетей, покрытие будет восстановлено после окончания работ. В 2024 году запланирована реконструкция поворота на ул. Волочаевскую.