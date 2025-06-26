НГУ получил 210 млн рублей на создание новых методик нефтедобычи

Новосибирский госуниверситет получил грант в 210 миллионов рублей на разработку методик цифрового керна. Этот инновационный инструмент поможет нефтяной отрасли России более эффективно добывать трудноизвлекаемые запасы нефти и газа.

Сегодня нефтедобыча сталкивается с проблемой трудноизвлекаемых запасов. Это нефть, которая скрывается в геологических пластах с низкой проницаемостью. Чтобы успешно добыть такую нефть, важно понимать, как она перемещается в этих породах. В этом контексте ключевую роль играет изучение керна — образцов горных пород, взятых из глубоких слоев при бурении скважин. Цифровой керн создается на основе детальных моделей, построенных по данным рентгеновской томографии реальных образцов. Эксперты утверждают, что чем точнее методы рентгеновских исследований, тем качественнее можно построить эти модели.

— Исследования будут вестись с использованием новейшего синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), расположенного в наукограде Кольцово, — сообщили в пресс-службе.

Синхротронное излучение позволяет быстро и детально «просвечивать» непрозрачные объекты. В отличие от обычных рентгеновских аппаратов, синхротрон создает гораздо более мощный и сконцентрированный пучок. ЦКП «СКИФ», открытие которого планируется в ближайшее время, станет одной из самых передовых установок такого типа в мире.

— СКИФ дает возможность наблюдать микроскопические процессы внутри породы в режиме реального времени. Это настоящая революция в геологических и нефтяных исследованиях, — цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ», профессора РАН Сергея Головина.

Проект рассчитан на три года. Его финансирует Министерство науки и высшего образования РФ по федеральной программе развития синхротронных и нейтронных исследований.

Напомним, в апреле 2023 года начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин рассказывал, что Новосибирская область — непростой регион по себестоимости добычи нефти, условиям добычи, обводненности месторождений. Начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов в 2019 году заявлял, что на территории Новосибирской области в год можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузе Новосибирска будут готовить кадры для работы с искусственным интеллектом. Первый набор составит не менее 150 студентов.