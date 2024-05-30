В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых в Татарске

Суд выбрал меру пресечения начальнику отдела участковых МО МВД России «Татарский» Сергею Манакову. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
Как сообщает Татарский районный суд, следствию отказали в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
В итоге до 27 июля Сергею Манакову запрещено совершать определенные действия. Какие именно действия запрещены, неизвестно.
Ранее редакция сообщала о том, что адвокат пойдет под суд за разглашение данных следствия в Новосибирске.
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