В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых в Татарске

Суд выбрал меру пресечения начальнику отдела участковых МО МВД России «Татарский» Сергею Манакову. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщает Татарский районный суд, следствию отказали в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В итоге до 27 июля Сергею Манакову запрещено совершать определенные действия. Какие именно действия запрещены, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что адвокат пойдет под суд за разглашение данных следствия в Новосибирске.