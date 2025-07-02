В социальных учреждениях Новосибирска выявили 37 тонн молочного фальсификата

Новосибирская область заняла третье место по количеству фальсифицированной молочной продукции и воды, попадающей в социальные учреждения. В рамках федерального эксперимента, организованного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и системой мониторинга «Честный знак», в регионе выявили 37 тонн некачественной продукции в 13 социальных учреждениях.

Краснодарский край оказался лидером по выявлению фальсифицированной продукции. В 1380 учреждениях региона обнаружили 375 тонн некачественных товаров. Московская область заняла второе место. В двух учреждениях Подмосковья нашли 45 тонн фальсификата. За ними следуют Новосибирская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Пермский край и Хабаровский край.

— Система маркировки уже выявила 506 тонн потенциально небезопасной молочной продукции и воды, которая поступала в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы с начала года, — говорится в пресс-релизе ЦРПТ.

Масса выявленного фальсификата составляет 6,5% от всего объема поставляемых молочной продукции и воды. ЦРПТ тщательно проверяет продукцию по нескольким важным критериям: срок годности, подлинность документов, аннулированные ветеринарные сертификаты и запрет на продажу со стороны государственных органов.

После завершения эксперимента ЦРПТ разработает предложения по изменению нормативно-правовых актов, чтобы предотвратить оплату товаров с нарушениями.

В феврале этого года пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора назвала молочную продукцию среди товаров, которые чаще всего подделывают. В прошлом году сотрудники управления выявляли, что производители заменяют молочные жиры на немолочные.

Ранее редакция сообщала о том, что Роспотребнадзор утилизировал 75 литров опасного молока.