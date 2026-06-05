В Новосибирской области задерживается сев яровой пшеницы — есть риски для урожая

Согласно оперативным данным регионального Минсельхоза на 3 мая, исполнение плана по яровому севу в Новосибирской области составляет 82,1%. Из запланированных к севу 1 899 522,5 гектара засеяно 1 599 908,4 гектара.

По яровой пшенице исполнение плана составляет 81,1%. Разница по районам существенная: в одних показатели менее 65%, в других — перевыполнение плана. Агрономы объясняют, что ключевой причиной задержек является погода.

— По сравнению с прошлым годом отставание, конечно, есть. По-хорошему надо было отсеяться до конца мая, максимум — до 5 июня. Это считается идеальным сроком, чтобы не уйти в осень с недозрелым урожаем, потому что мы же не знаем, какое будет лето, какая осень. Но так получается не всегда. Но катастрофы нет, паники быть не должно. Сейчас идеально было бы, чтобы досеяли в эту неделю. Погода, согласно прогнозам, позволяет это сделать. После посевов очень желательны хорошие дожди: тогда до фазы кущения влаги хватает. Это критически важный момент для зерновых — закладывается будущий урожай. Но пока влага в почве есть, виды на урожай более-менее оптимистические, — рассказал Infopro54 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев.

Задержки посева яровых культур регистрируются не только в Новосибирской области — аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах Сибири и Поволжья.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса.