Новосибирские генетики вывели сорт фиолетовой пшеницы

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН создали новый гибридный материал, соединив фиолетовозерную твердую пшеницу и полбу (в том числе сорт Греммэ), чтобы передать зерну устойчивость к болезням и высокую пищевую ценность.

— Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства, которые присущи полбе, — сообщила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Гордеева.

На первых этапах исследования гибриды показали высокое содержание антоцианов, однако имели серьёзные недостатки для сельхозпроизводства — низкую урожайность и плёнчатость зерна (оно плохо отделялось от оболочек при обмолоте). Чтобы исправить это, ученые провели возвратное скрещивание с высокоурожайным сортом и применили ДНК-маркеры для отбора лучших растений. За два года работы в теплицах создано 25 новых линий. Среди них есть голозерные и полуголозерные формы с содержанием белка от 18 до 22% и высоким уровнем антиоксидантной активности. Эти сорта хорошо адаптированы для сибирских условий.

Этим летом 5 наиболее перспективных линий уже высажены в поля СибНИИ растениеводства и селекции. Через 3–4 года испытаний они могут быть допущены к коммерческому использованию. В будущем фиолетовые сорта пшеницы могут стать сырьем для производства круп (по типу булгура) и цельнозерновых макаронных изделий с повышенной антиоксидантной активностью.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские разработчики создали ИИ-помощника для изучения иностранных языков.